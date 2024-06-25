Школу №2 в Домодедове капитально отремонтируют к сентябрю
Капитальный ремонт домодедовской школы № 2 имени Глазова близится к завершению. Общая строительная готовность здания составляет 60%.
Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, подрядчик приступил к установке окон, укладке плитки, устройству входных групп и прокладке инженерных сетей.
Планируется отремонтировать лестничные марши, заменить полы и покрасить потолки в классах, а также в обновленном здании школы появится современное оборудование и новая мебель.
Здание школы капитально отремонтируют к 1 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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