Школу № 2 капитально отремонтируют в поселке Правдинском

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В здании обновят фасад, входные группы, крышу, коммуникации, окна и двери. В кабинетах установят новую мебедь, а площадь столовой увеличится почти в два раза. Там смогут одновременно обедать 120 детей. Школьники смогут реализовывать внеклассные проекты в Центре детских инициатив.

На улице обустроят волейбольную площадку и яму для прыжков в длину.

Всего в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 42 школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».