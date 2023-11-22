Школу № 2 капитально отремонтировали в Можайске

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился со студентами

Глава Дубны за завтраком обсудил со студентами, как должен развиваться город. Максим Тихомиров обсудил с ребятами успехи и наболевшие проблемы.

Студенты на встрече за чашкой чая задали главе городского округа Дубна Максиму Тихомирову самые разные вопросы: от личных до общегородских. Студенты выступили одной командой - активной, инициативной и неравнодушной к развитию города. Отметили, что раньше таких встреч не было, а молодым людям всегда есть что сказать и предложить.

«Большинство проектов интересные, точно будут успешными, несколько я себе записал в телефон, приду к ребятам на первом этапе реализации», - сказал Максим Тихомиров.

Команда главы Дубны назвала студентов помощниками. Конструктивный диалог с молодежью поможет увидеть, что можно сделать в городе лучше.

«Я был приятно удивлен, что Максим Андреевич выслушивал наши советы на равных. Это важно, потому что иногда молодежь думает, что нас не слышат», - отметил председатель студенческого совета университета «Дубна» Матвей Малышев.

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