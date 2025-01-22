22 января 2025, 14:56

Школу №17 капитально отремонтируют в Серпухове к сентябрю

Минстрой МО
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Школу № 17 капитально отремонтируют на улице Джона Рида в Серпухове. Ее планируют открыть к сентябрю 2025 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке. Сейчас на объекте трудятся 26 человек. Работы проводят за счет бюджетных средств.

Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят коммуникации, установят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.

Школы Строительство Серпухов
22 января 2025, 16:49
Замглавы Воскресенска и депутаты проверили дворы на Пионерской улице
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Контроль за содержанием многоквартирных домов и общественных пространств постоянно осуществляется в муниципалитете. В ходе очередного осмотра были проверены дома № 13 и 17 на Пионерской улице в центральной части Воскресенска.

Проверку проводила первый заместитель главы городского округа Елена Овсянкина. Ее сопровождали депутаты окружного совета Дмитрий Муконин и Жанна Мишина, работники муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение», сотрудники управляющей компании «Наш дом - Воскресенск» и представители Управления территорией городского округа Воскресенск.

Представители администрации, депутаты и сотрудники профильных служб обсудили с жителями ряд важных тем. Горожан интересовали вопросы содержания многоквартирных домов, своевременного вывоза мусора, качества уборки в подъездах, поддержания чистоты и порядка на контейнерной площадке, отопления, а также наличия актуальной информации на стендах.

Благоустройство ЖКХ Воскресенск
22 января 2025, 16:31
Свыше 12 километров дорожного полотна обновят в Мытищах весной
Медиасток.рф
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Всего в городском округе Мытищи отремонтируют 25 дорог. Старт работ запланирован на апрель 2025 года.

План работ по приведению в надлежащий вид дорожного покрытия улично-дорожной сети на этот год уже утвержден, так же, как и график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Из них 12 находятся в городе Мытищи, 13 - на территории деревень, сел и других отдаленных населенных пунктов. Всего рабочие обновят больше 12 километров дорожного полотна.

Текущий ремонт предстоит в этом году на 16 дорогах - здесь обновят покрытие, еще на девяти дорогах заменят грунт на асфальтобетон. Завершение программы запланировано на сентябрь.

Уделят внимание и ямочным работам. Устранение неровностей на дорогах ведется в режиме нон-стоп. Только с начала 2025 года зарегистрировано больше 360 дефектов дорожного полотна. Устраняют их в настоящее время на улице Веры Волошиной, Крупской и Семашко. Близятся к завершению работы на Октябрьском и Новомытищинском проспектах, а также на 1-м Рупасовском переулке.

Мытищи Дороги Работа
22 января 2025, 16:28
Бадминтонисты из Одинцова стали призерами соревнований «Детская лига»
Медиасток.рф
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Воспитанники спортивной школы «Одинцово» в январе участвовали в двух значительных турнирах. Так, с 17 по 19 января в Москве состоялись соревнования по бадминтону «Детская лига». Бадминтонисты завоевали как золотые, так и серебряные медали.

На прошедших соревнованиях по бадминтону юные спортсмены из Одинцово вновь показали высокий уровень мастерства. В одиночной категории среди мальчиков 2014 года рождения и моложе победу одержал Артем Шинкин. Кроме того, он завоевал золото в парном разряде вместе с Кириллом Богомоловым.

Среди призеров в одиночных разрядах отметились: Анна Стеценко, занявшая 3 место в категории девочек 2012–2013 гг. рождения, а также Кирилл Богомолов и Дарьяна Цецулина, которые стали бронзовыми призерами в своих категориях.

В парных категориях также были достигнуты значительные успехи.

Стоит отметить, что с 18 по 19 января в Раменском прошло Первенство Московской области по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Арина Вуйтикова из спортивной школы «Одинцово» завоевала первое место в одиночном разряде.

Спортивная школа «Одинцово» продолжает успешно развивать девять видов спорта, включая хоккей, футбол и фигурное катание. Успехи ее воспитанников - это не только результат упорной работы тренеров и спортсменов, но и вклад в развитие спорта в регионе.

Одинцово Спортсмены Дети
22 января 2025, 16:27
Вебинар о маркетинге и экспорте в Китай проведут в Подмосковье 23 января
Медиасток.рф
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Предпринимателей Московской области приглашают на вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». В его рамках участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Мероприятие состоится 23 января в 11:00.

Эксперты расскажут, как правильно разрабатывать маркетинговые стратегии для китайского рынка, объяснят методы продаж на примере успешных кейсов и поделятся тенденциями в сфере.

Вебинар организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Уточнить интересующие вопросы можно по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Экспорт Бизнес Китай

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