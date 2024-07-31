Школу № 13 в Щелкове откроют после капитального ремонта 1 сентября
Капитальный ремонт школы завершается на улице Беляева в Щелкове. Строительная готовность составляет почти 90%, об этом сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.
Сейчас на объекте трудятся 105 рабочих. В школе завершается отделка, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, монтаж слаботочных систем.
Строители уже обновили фасад школы, кровлю и входные группы, заменили окна и двери, все инженерные сети и сантехнику. Осталось доделать ремонт во внутренних помещениях и благоустроить территорию.
Ребята смогут ходить в отремонтированную школу с 1 сентября.
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