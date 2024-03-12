Школу № 11 в Серпухове капитально отремонтируют в 2024 году

«Сейчас ведется черновая отделка и монтаж инженерных систем <…>. Выполнен полностью внутренний демонтаж», - рассказал заместитель директора генподрядной организации Андрей Онищенко.

Вскоре в здании школы установят новые батареи и покрасят классы в светлые цвета защитной краской, чтобы стены не марались от рюкзаков и обуви учеников. Полы в коридорах и холле вымостят плиткой, а в классах положат противоскользящий линолеум.

Также закупили необходимую школьную мебель. В столовой заменили оборудование - комбайны и плиты. Прилегающую территорию разметили для благоустройства и строительства современной спортивной площадки.

«Школу капитально отремонтируем по программе губернатора, чтобы тут осенью прозвучал первый звонок. И нам, конечно, очень важно к этому сроку успеть», - добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас ведется черновая отделка и монтаж инженерных систем <…>. Выполнен полностью внутренний демонтаж», - рассказал заместитель директора генподрядной организации Андрей Онищенко.

Вскоре в здании школы установят новые батареи и покрасят классы в светлые цвета защитной краской, чтобы стены не марались от рюкзаков и обуви учеников. Полы в коридорах и холле вымостят плиткой, а в классах положат противоскользящий линолеум.

Также закупили необходимую школьную мебель. В столовой заменили оборудование - комбайны и плиты. Прилегающую территорию разметили для благоустройства и строительства современной спортивной площадки.

«Школу капитально отремонтируем по программе губернатора, чтобы тут осенью прозвучал первый звонок. И нам, конечно, очень важно к этому сроку успеть», - добавил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».