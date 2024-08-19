19 августа 2024, 17:46

Школу № 11 в поселке Большие Дворы откроют после ремонта 2 сентября

Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа завершился. Учебный год здесь начнется уже в следующий понедельник.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что работы провели в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построили в 1960 году, а сейчас - полностью обновили. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, установили новые сантехнику, мебель и оборудование. Что важно, в здании теперь новые инженерные коммуникации. Двор школы благоустроили.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул , что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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Школы Павловский посад
19 августа 2024, 18:57
Неделя развлекательных мероприятий началась в молодежных центрах в Дмитрове
Медиасток.рф
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В молодежном центре «квАРТал» в Дмитрове запланировано множество развлекательных программ, которые подарят радость и веселье всем юным посетителям. С 19 по 24 августа ребят ждут захватывающие игры, квесты и творческие встречи.

Уже сегодня стартует увлекательная шоу-игра «Контакты», вдохновленная популярным телешоу. Участники смогут проверить свою эрудицию, угадывая имена, которые находятся в контактах телефона приглашенного гостя.

Затем, в рамках программы, пройдет легендарная игра «Что? Где? Когда?», где каждый сможет проявить свою логику и сообразительность, отвечая на интересные вопросы, за которыми скрываются увлекательные истории.

Не менее захватывающим станет «Квартал-шоу» - новое молодежное развлекательное мероприятие по мотивам известных интернет-шоу. Здесь участников ждут множество интересных и веселых игр, так что скучать не придется! Традиционный музыкальный вечер «Открытый микрофон» снова соберет любителей музыки на костровой площадке возле Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Все желающие смогут продемонстрировать свои вокальные способности и игру на музыкальных инструментах.

Также молодежный центр «Семеновский» приглашает ребят принять участие в атмосферной игре «Какой ты мем?». Эта игра станет отличным вариантом для веселого и необычного времяпрепровождения.

В субботний день в «квАРТале» каждый сам сможет выбрать формат мероприятия: от настольных игр и интеллектуальных квизов до игр на приставке или творческих занятий. А для любителей кино организуют просмотр фильмов на большом экране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Молодежь Дмитров
19 августа 2024, 17:36
Дошкольное отделение гимназии № 4 в Дзержинском отремонтируют в 2025 году
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

«На объектах задействовано более 25 рабочих. Рабочие приступили к фасадным работам, продолжаются общестроительные работы», - уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в зданиях выполнят кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, а также проведут капитальный ремонт внутренних помещений. В обновленных классах установят мебель и современное оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Школьники Дзержинский
19 августа 2024, 17:27
Подмосковные лыжники выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях
фото: Федерация лыжных гонок Свердловской области
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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на втором этапе кубка России по лыжным гонкам. Они завоевали два золота и три бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, двукратной победительницей соревнований стала Виктория Лукашова. Она получила золото в спринте 200 метров и в масс-старте на 15 километров среди женщин. Бронзовые медали получили Екатерина Попова, Варвара Прохорова и Дмитрий Воронин.

Турнир прошел 17 и 18 августа в Екатеринбурге.

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Школы Школьники Дзержинский
19 августа 2024, 16:45
Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют в сентябре
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Самая большая школа в Мытищах готова встретить учеников 2 сентября. Новое учреждение откроют в ЖК «Новое Медведково».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатами, представителями управления образования и директорами школ проверила готовность самого крупного образовательного учреждения в городе. Школа в микрорайоне № 17 А, рассчитанная на 1735 учеников, полностью готова к приему детей.

Для учеников уже закупили книги и методички, которые приедут на следующей неделе. Обеспечит безопасность школьников пешеходный переход с зеброй и соответствующими дорожными знаками. Сейчас в учреждении осталось только завершить установку мебели и поста охраны.

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Школы Мытищи

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