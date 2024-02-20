Школу № 11 в Долгопрудном капитально отремонтируют к осени

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«На объекте 35 рабочих, которые выполняют демонтаж внутренних конструкций и инженерных сетей», - говорится в сообщении ведомства.

Строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, а также все инженерные сети и сантехнику. Помимо этого, в обновленную образовательную организацию закупят новую мебель и современное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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