Школу № 10 в Королеве капитально отремонтируют в 2024 году

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Ремонт пройдет по технологии «Умный контракт»: работы будут проводиться параллельно с подготовкой всех необходимых документов. Кроме ремонта, в перечень войдут благоустройство, закупка нового оборудования и мебели. Учебное заведение включено в госпрограмму «Образование Подмосковья».

«Сегодня это большая радость, что школа 1961 года постройки, которая никогда в общем-то не ремонтировалась капитально, сегодня попало в эту программу», - сказала первый заместитель главы городского округа Королев Светлана Викулова.

Старое здание давно требовало ремонта. За годы эксплуатации нарушилась целостность кровли, начала разрушаться кирпичная кладка, цоколь и отмостка, замены требуют инженерные коммуникации, вентиляция, двери, необходимо обновление внутренних помещений и прилегающей территории.

«У нас две смены, и около 920 человек ежегодно посещают школу. Естественно, износ помещения был достаточно высок», - отметила директор школы № 10 Ирина Васильева.

Напомним, в 2022 году ремонт провели во втором корпусе школы № 13, а в 2023 году - в гимназии № 17.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонт пройдет по технологии «Умный контракт»: работы будут проводиться параллельно с подготовкой всех необходимых документов. Кроме ремонта, в перечень войдут благоустройство, закупка нового оборудования и мебели. Учебное заведение включено в госпрограмму «Образование Подмосковья».

«Сегодня это большая радость, что школа 1961 года постройки, которая никогда в общем-то не ремонтировалась капитально, сегодня попало в эту программу», - сказала первый заместитель главы городского округа Королев Светлана Викулова.

Старое здание давно требовало ремонта. За годы эксплуатации нарушилась целостность кровли, начала разрушаться кирпичная кладка, цоколь и отмостка, замены требуют инженерные коммуникации, вентиляция, двери, необходимо обновление внутренних помещений и прилегающей территории.

«У нас две смены, и около 920 человек ежегодно посещают школу. Естественно, износ помещения был достаточно высок», - отметила директор школы № 10 Ирина Васильева.

Напомним, в 2022 году ремонт провели во втором корпусе школы № 13, а в 2023 году - в гимназии № 17.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».