08 августа 2024, 14:00

Школу №10 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу №10 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Королеве к сентябрю. В здании обновят окна, двери, коммуникации, проведут отделку и благоустройство.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 85%. Ремонт проводят по президентской программе.

Сейчас на площадке трудятся более 60 человек. Там проводят электромонтажные работы, укладывают плитку, обустраиваю входные группы и проводят благоустройство территории.

До конца августа в школе обновят фасад, кровлю, заменят окна, двери и коммуникации, а также установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Дзержинский Ремонтные работы
08 августа 2024, 14:45
Литературная дискуссия пройдет в музее-заповеднике Чехова 22 августа
Администрация Чехов г.о.
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Дискуссия о пьесе «Вишневый сад» пройдет в музее-заповеднике Чехова. Попасть на мероприятие 22 августа можно бесплатно.

В «Мелихово» беседу проведут литературоведы Алевтина Кузичева и Майя Волчкевич. Со всеми желающими они обсудят поступки героев, сюжетные линии и повороты, а также общее значение и актуальность пьесы.

Участвовать могут жители от 16 лет. Мероприятие начнется в 17:00.

Чтобы присоединиться, нужно купить бесплатный билет на сайте.

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Чехов Литература
08 августа 2024, 14:42
Тендер на капремонт теплосетей объявили в Реутове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Реутове. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать теплосети от ЦТП-8 до ТК 3-1 в Реутове.

Всего в ближайшие три года планировать реконструировать более 1,7 километров сетей теплоснабжения.

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Аукционы Реутов
08 августа 2024, 14:41
Глава Жуковского проверил готовность школы № 8 к учебному году
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров встретился с руководством школы № 8. Он проверил готовность учреждения и детского сада при нем к 1 сентября.

Участники встречи проверили содержание территорий, столовые, пищеблоки, спортивные залы, классные комнаты, а также групповые комнаты и спальни в детском саду.

«Есть ряд небольших пожеланий и замечаний, которые, я уверен, будут исправлены в самое ближайшее время», - отметил Борис Аубакиров.

Такие проверки будут продолжаться до конца августа. Отметим, что готовность школ и детских садов к приему воспитанников оценивает специальная комиссия из представителей профильных ведомств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Жуковский
08 августа 2024, 14:36
Пассажиры «Мострансавто» совершили 43 миллиона поездок по «Стрелке» с января
Пресс-служба Мострансавто
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С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 43 миллионов поездок по транспортным картам «Стрелка». Это на 9% больше, чем за шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Самыми популярными маршрутами у держателей «Стрелки» стали № 348 в Лыткарине, № 367 в селе Константиново и № 368 в Долгопрудном. Отмечается, что чаще всего такой способ оплаты среди всех подразделений компании выбирали пассажиры МАП № 10 в Королеве.

Напомним, при оплате проезда «Тройкой» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Автобусы

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