Школу №1 в поселке Шатурторф капитально отремонтируют к 1 сентября

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, на объекте трудятся более 80 рабочих и три единицы спецтехники. Ремонт идет по графику.

«Выполняются фасадные работы, устройство инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной и настенной плитки, внутренняя отделка помещений. Строители также приступили к благоустройству территории», - пояснили в ведомстве.

Планируется отремонтировать фасады, кровлю и проложить новые инженерные сети, а также провести полную отделку помещений. После ремонта в школу закупят новое оборудование и мебель.

Обновленную школу откроют к 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».