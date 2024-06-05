Школу № 1 в Дубне отремонтируют к сентябрю

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«Ведутся фасадные и общестроительные работы, монтаж инженерной системы и канализационной сети. Внутри здания идут штукатурные работы», - говорится в сообщении.

Школа № 1 - одна из старейших в городе. Ее построили в 1937 году. На время ремонтных работ учащихся перевели в другие учебные заведения левобережной Дубны. Ребята смогут вернуться в обновленную школу уже 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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