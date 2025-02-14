14 февраля 2025, 13:09

Школьный музей в честь Героя СССР Василия Молокова открыли в Видном

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Школьный музей открыли 13 февраля в честь 130-летия со дня рождения первого Героя Советского Союза из Подмосковья, известного полярного летчика и военачальника, принимавшего участие в спасении экспедиции парохода «Челюскин», Василия Сергеевича Молокова. В торжественной церемонии приняли участие родственники, которые передали экспонаты.

Учебный день в Молоковской школе в Видном начался с торжественного митинга. В числе почетных гостей были глава округа Станислав Каторов, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль, внучка Героя Татьяна Молокова и внучатая племянница Героя Елизавета Коробкина. Они открыли школьный музей в новой пристройке на 237 учащихся.

«Летчик Василий Сергеевич Молоков был удостоен чести принимать участие в значимых событиях в истории страны. Легендарная операция по спасению людей на пароходе „Челюскин“ стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей», - обратился к присутствующим Станислав Каторов.

Станислав Каторов добавил, что благодаря таким личностям у будущих поколений есть достойный пример. Он поблагодарил внучку и внучатую племянницу, сотрудников школы и учеников за сохранение памяти Героя Василия Сергеевича Молокова.

Право открыть школьный музей предоставили главе Ленинского округа, председателю Совета депутатов, исполняющей обязанности директора школы и внучке Героя.

«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я уже родилась в столице и жила там с ним. Я помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Он всегда стремился к порядку, и у нас в семье не привыкли говорить о его героической деятельности», - рассказала внучка Героя Татьяна Молокова.

Татьяна Молокова передала в музей экспонаты, которые хранились на даче. Теперь они будут служить молодому поколению, отметила она. В числе ценных вещей - саквояж, который Василий Сергеевич брал с собой в полеты.

Экспонаты в музей также передали автор проекта «Неизвестные герои Севера», член общественного комитета «Челюскинцы» Борис Дворкин, исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член общественного комитета «Челюскинцы» Людмила Демихова, автор социально-значимого проекта для молодежи «О Челюскинской эпопеи на языках народов Арктики», член общественного комитета «Челюскинцы» Елена Найденова, правнучка Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, Член Совета общественного комитета «Челюскинцы», сотрудник Аппарата Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Светлана Болдырева.

Ученики и гости приняли участие в теле-мосте с учащимися школы № 150 в Красноярске и школы № 41 в Норильске, которые также носят звание Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова.

Школы СССР Музеи Ленинский округ
14 февраля 2025, 14:31
Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира
Getty Images
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Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал международного парного турнира по теннису. Они сразятся с соперницами из Италии.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Мирра Андреева и Диана Шнайдер выступят в полуфинале парного турнира категории WTA-1000 в городе Дохе в Катаре. Ранее они успешно обыграли дуэт Ирины Хромачевой и Анны Данилиной.

В следующем раунде спортсменки сыграют с соперницами из Италии - Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали дуэтом прошлым летом на Олимпиаде. В Брисбене девушки завоевали титул, а на турнире «Большого шлема» в Мельбурне вышли в полуфинал. Это будет третий их совместный турнир.

Спортсмены
14 февраля 2025, 14:31
Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове
Медиасток.рф
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Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.

Строительство Серпухов
14 февраля 2025, 14:27
Аренда и продажа имущества принесли Подмосковью 1,3 млрд рублей в январе
Минимущества
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В январе 2025 года в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья поступило 1,3 миллиарда рублей от продажи и аренды земли и имущества. В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева провели инвентаризацию всех объектов казны.

Данные о зачислении средств от использования земели и имущества формируются автоматически. В январе наибольшие поступления в бюджет обеспечили Балашиха, Мытищи и Истра. Плановые показатели лучше других выполнили Лосино-Петровский, Кашира и Дубна.

«По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 миллиарда рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 миллиарда рублей», - подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Недвижимость Деньги
14 февраля 2025, 14:22
День здорового сердца пройдет во Фрязине 15 февраля
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В Щелковской больнице городского округа Фрязино 15 февраля пройдет День здорового сердца. Гости мероприятия узнают о современных методах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всех желающих посетить День здорового сердца ждут во взрослой поликлинике обособленного подразделения имени Матвея Гольца по адресу: городской округ Фрязино, улица Московская, дом № 7, строение 1. Встреча со специалистами пройдет 15 февраля с 09:00 до 14:00.

Уточить подробности и записаться на мероприятие можно по номеру: 7 (496) 255-40-25.

Участие бесплатное, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Здравоохранение Фрязино

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