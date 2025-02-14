Школьный музей в честь Героя СССР Василия Молокова открыли в Видном

Учебный день в Молоковской школе в Видном начался с торжественного митинга. В числе почетных гостей были глава округа Станислав Каторов, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль, внучка Героя Татьяна Молокова и внучатая племянница Героя Елизавета Коробкина. Они открыли школьный музей в новой пристройке на 237 учащихся.

«Летчик Василий Сергеевич Молоков был удостоен чести принимать участие в значимых событиях в истории страны. Легендарная операция по спасению людей на пароходе „Челюскин“ стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей», - обратился к присутствующим Станислав Каторов.

Станислав Каторов добавил, что благодаря таким личностям у будущих поколений есть достойный пример. Он поблагодарил внучку и внучатую племянницу, сотрудников школы и учеников за сохранение памяти Героя Василия Сергеевича Молокова.

Право открыть школьный музей предоставили главе Ленинского округа, председателю Совета депутатов, исполняющей обязанности директора школы и внучке Героя.

«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я уже родилась в столице и жила там с ним. Я помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Он всегда стремился к порядку, и у нас в семье не привыкли говорить о его героической деятельности», - рассказала внучка Героя Татьяна Молокова.

Татьяна Молокова передала в музей экспонаты, которые хранились на даче. Теперь они будут служить молодому поколению, отметила она. В числе ценных вещей - саквояж, который Василий Сергеевич брал с собой в полеты.

Экспонаты в музей также передали автор проекта «Неизвестные герои Севера», член общественного комитета «Челюскинцы» Борис Дворкин, исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член общественного комитета «Челюскинцы» Людмила Демихова, автор социально-значимого проекта для молодежи «О Челюскинской эпопеи на языках народов Арктики», член общественного комитета «Челюскинцы» Елена Найденова, правнучка Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, Член Совета общественного комитета «Челюскинцы», сотрудник Аппарата Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Светлана Болдырева.

Ученики и гости приняли участие в теле-мосте с учащимися школы № 150 в Красноярске и школы № 41 в Норильске, которые также носят звание Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова.