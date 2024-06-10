10 июня 2024, 20:01

Школьный лагерь в воскресенском селе Федино примет 40 учеников этим летом

Светлана Плотникова
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С началом летних каникул в Воскресенске заработали пришкольные лагеря. Для детей подготовили насыщенную программу с развлекательными мероприятиями.

Пришкольный лагерь в селе Федино этим летом посетит 40 детей. На базе школы «Горизонт» в этом муниципалитете, а также в других учреждениях округа уже начали работу пришкольные лагеря. Для детей организуют развлечения, экскурсии, мастер-классы.

«Наш лагерь под названием „Соколенок“ работает уже седьмой год подряд. В этом году у нас больше воспитанников, чем в прошлом. Дети приходят в лагерь к 8.30, начинают день с зарядки и завтрака. Затем проходят мастер-классы и другие мероприятия. Традиционно мы получаем много положительных отзывов и от родителей наших воспитанников», - рассказала начальник лагеря Светлана Калугина.

Подобные лагеря работают по всей Московской области.

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Дети Школьники Воскресенск
10 июня 2024, 20:13
Бадминтонист из Воскресенска выиграл всероссийские соревнования в Гатчине
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Воспитанник отделения бадминтона из Воскресенска Матвей Османов победил в нескольких категориях Всероссийских соревнований по бадминтону среди мальчиков и девочек до 11 лет. В Ленинградской области за первое место боролись спортсмены из 16 регионов России, а также из Белоруссии.

Соревнования «Белые ночи» в Гатчине собрали 250 спортсменов из 16 регионов России, а также из Белоруссии. Соревновались мальчики и девочки до 11 лет. Матвей Османов, воспитанник отделения бадминтона воскресенской спортивной школы, победил в парном и смешанном разрядах. Также спортсмен стал серебряным призером в одиночной категории.

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Спортсмены Белоруссия Россия
10 июня 2024, 19:56
Сервис «Свадьба в Подмосковье» позволит венчаться и расписываться в храмах
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Министерство социального развития Московской области предлагает новый удобный сервис «Свадьба в Подмосковье». Теперь и зарегистрировать брак, и обвенчаться можно будет в храме. Об идее сотрудничества церкви и ЗАГСа в интервью 360 рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме городского округа Красногорск Василий Лосев.

По его словам, идея вовсе не новая. Она возникла потому, что зачастую православные пары вынуждены тратить очень много времени на подбор подходящих локаций - сначала зарегистрировать брак в ЗАГСе, а потом ехать в церковь, чтобы обвенчаться.

«А здесь появляется такая возможность. Когда пара может сразу зарегистрировать брак и собрать всех своих любимых родственников, гостей и родителей, которые будут присутствовать при государственной регистрации, а далее молодожены и гости могут пройти в собор, где совершится таинство венчания. Мы получили благословение от Владыки Фомы архиепископа Одинцовского и Красногорского, и состоялась первая регистрация брака», - рассказал Лосев.

Он пояснил, что государственная регистрация - это госууслуга, а венчание - это церковное таинство, которое совершается над верующими людьми, которые не имеют препятствий перед заключением освященного церковью браком.

«Не венчают людей других конфессий, не крещеных. Перед таинством священник проводит собеседование - это называется Брачный обыск. Цель - выяснить, нет ли препятствий к браку. Церковная история очень богата, и изначально на Руси как раз регистрация брака происходила в церкви, а уже потом, во время советского периода, эти функции перешли к государственным органам», - пояснил Лосев.

Священник отметил, что в настоящее время появился большой запрос на венчание.

«Московская область - это традиционно православный регион с большинством людей, которые исповедуют именно православие, поэтому и традиция нашей свадьбы не обходится без церковного благословения. Сейчас с правительством Московской области обсуждается новый проект, который имеет такое название: „Свадьба в храме“ - это свадьба, которая соответствует традициям нашего народа, и этот проект позволит парам в один день в одном месте и зарегистрировать брак, и обвенчаться», - добавил священник.

Лосев подчеркнул, что венчание - это не просто обряд, а готовность идти вместе до конца. В таких отношениях нет места эгоизму.

«Главное - как мы относимся к Богу, что мы ждем от брака. Молодожены должны понимать, что брак - это добровольный союз мужчины и женщины, в котором семья становится духовным организмом, а молодожены - единым целым. Семья - это всегда труд, любовь, взаимопонимание и поддержка друг друга», - заключил Василий Лосев.

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Священники Семья Свадьбы Брак
10 июня 2024, 19:42
Единый сбор помощи участникам СВО пройдет в Лобне 12 июня
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Гуманитарную помощь в Лобне соберут для участников СВО в единый день сбора 12 июня. Он пройдет в рамках акции «Доброе дело».

Вещи для участников СВО в Лобне в единый день сбора 12 июня будут принимать в парке «Киово» и центре поддержки участников СВО на улице Мирной. Принимаются продукты питания, средства личной гигиены, одежда, снаряжение и медикаменты. Помощь направят в зону специальной военной операции.

Инициаторы акции «Доброе дело» - ученики областной гимназии имени Е. М. Примакова. Ее поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Лобня Военные Продукты
10 июня 2024, 18:52
Гимназию на улице Фрунзе в Павловском Посаде отремонтируют к августу
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии на улице Фрунзе продолжается в Павловском Посаде. На данный момент готовность объекта оценивается в 35%.

«На площадке 20 рабочих. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж металлоконструкций фасада, электромонтажные и кровельные работы», - говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в дошкольном отделении обновят фасад и входные группы, выполнят отделочные работы, а также заменят инженерные сети и оборудование. Территорию вокруг здания благоустроят и обеспечат доступ маломобильных граждан. Завершить все работы планируется к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Павловский посад

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