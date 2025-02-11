Школьный конкурс «Смотр строя и песни» прошел в Серпухове

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Торжественное событие началось с акции #ТеплоИзДома, в которой активно приняли участие школьники и их родители. Ребята подготовили для российских военных письма, рисунки и подарки, чтобы выразить свою поддержку и благодарность героям.

Во время конкурса ученики продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, вокальные способности, сплоченность и ответственность. Участников оценивали по ряду критериев: внешний вид, дисциплина, четкость выполнения команд, рапорт командира, качество прохождения в строю и исполнение песни.

Команды юных патриотов показали отличные результаты, заслужив высокую оценку со стороны почетных гостей: генерал-майора Андрея Морозова и полковника Александра Иващенко, заместителя начальника филиала военной академии РВСН по военно-политической работе.