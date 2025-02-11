11 февраля 2025, 20:54

Школьный конкурс «Смотр строя и песни» прошел в Серпухове

Пресс-служба Городского округа Серпухов
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В школе № 18 в Серпухове состоялся юбилейный, пятый по счету конкурс «Смотр строя и песни», приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этом году мероприятие прошло в рамках Года защитника Отечества.

Торжественное событие началось с акции #ТеплоИзДома, в которой активно приняли участие школьники и их родители. Ребята подготовили для российских военных письма, рисунки и подарки, чтобы выразить свою поддержку и благодарность героям.

Во время конкурса ученики продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки, вокальные способности, сплоченность и ответственность. Участников оценивали по ряду критериев: внешний вид, дисциплина, четкость выполнения команд, рапорт командира, качество прохождения в строю и исполнение песни.

Команды юных патриотов показали отличные результаты, заслужив высокую оценку со стороны почетных гостей: генерал-майора Андрея Морозова и полковника Александра Иващенко, заместителя начальника филиала военной академии РВСН по военно-политической работе.

Серпухов Военные Школьники конкурсы
11 февраля 2025, 21:19
Баскетбольный клуб в Химках провел мастер-класс для школьников
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках баскетболисты центра спортивной подготовки № 5 провели открытое занятие для учеников гимназии № 7. На мероприятии ребята ознакомились с правилами игры и получили ценные советы от профессиональных спортсменов.

Учащиеся посетили парк баскетбольного центра и его музей, что позволило им ближе познакомиться с спортивной историей города. Команда опытных баскетболистов и тренеров поделилась своими знаниями и навыками, которые помогут юным спортсменам не только улучшить свою игру, но и развить такие физические качества, как выносливость, координация и сила.

Занятие включало разнообразные активности: от разминки и базовых упражнений до тактических игр на площадке. Особое внимание было уделено общению с игроками клуба, которые рассказали о своем пути в профессиональном спорте, поделились историями успеха и дали советы по достижению целей. В завершение мероприятия школьники получили памятные подарки - шоколадные медальки.

Напомним, что в прошлом году центр спортивной подготовки № 5 отметил свой юбилей. За 10 лет работы его баскетбольные команды достигли высоких результатов и завоевали призовые места на чемпионатах России.

Спортсмены Дети Химки Баскетбол
11 февраля 2025, 21:15
Художественная выставка монохромного искусства открылась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках в выставочном комплексе «Артишок» открылась уникальная художественная выставка под названием «Монохром, как точка притяжения». Она предлагает жителям и гостям города погрузиться в историю монохромного искусства и попробовать себя в роли художника.

Посетители смогут насладиться атмосферой спокойствия, где цвет, фактура и форма становятся не просто элементами искусства, а медитативными акцентами. Здесь время словно останавливается, позволяя каждому насладиться моментом и гармонией с окружающим миром.

Важно отметить, что выставочный комплекс «Артишок» пользуется популярностью среди местных жителей и туристов. Каждый день здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых, включая музейные уроки, мастер-классы, квесты и другие интересные программы.

Выставка доступна по адресу: Ленинский проспект 2А. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.

Выставки Химки
11 февраля 2025, 21:07
Баскетбольный клуб «Химки» проведет два домашних матча на этой неделе
Администрация Химки г.о.
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В рамках следующего тура Суперлиги баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч против челябинского клуба «Челбаскет». Игра состоится 12 февраля в Баскетбольном центре «Химки».

Команды уже встречались в ноябре прошлого года в Челябинске, где химчане одержали уверенную победу с результатом 89:59. На данный момент БК «Химки» занимает третье место в турнире с 37 очками, в то время как «Челбаскет» находится на восьмой позиции с 33 очками.

Кроме того, 15 февраля «Химки» сыграют дома с командой «Металлург» из Магнитогорска, которая располагается на 16 месте с 28 очками. Последняя встреча этих команд завершилась победой «Химок» со счетом 80:68.

Поддержать команду можно 12 февраля в 19:00 и 15 февраля в 14:00. Оба матча пройдут в Баскетбольном центре «Химки», вход на все домашние игры свободный. Также будет доступна прямая трансляция на официальном сайте клуба.

Спортсмены Химки Баскетбол
11 февраля 2025, 20:55
Кадеты из Солнечногорска победили на всероссийском образовательном форуме
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Кадеты Радумльского лицея-интерната из Солнечногорска приняли участие во Всероссийском образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России», который проходил в Санкт-Петербурге. Ребята заняли первое место в общем зачете.

В рамках форума кадеты Радумльского лицея-интерната продемонстрировали высокий уровень подготовки, участвуя в олимпиадах и представив 20 научно-исследовательских проектов, охватывающих широкий спектр дисциплин - от физики до истории и литературы.

«Учащиеся лицея обошли соперников из других регионов, заняв призовые места в нескольких дисциплинах. Их успехи были высоко оценены экспертами и представителями университетов», - рассказал директор Радумльского лицея-интерната имени Василия Татищева Владимир Красин.

Кадеты участвовали в мастер-классах, дискуссиях и экскурсиях. Также они смогли получить ценный опыт общения с учеными и преподавателями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

«Их победа на Всероссийском образовательном форуме - это результат упорного труда, таланта и стремления к знаниям. Мы гордимся достижениями наших юных интеллектуалов и желаем им дальнейших успехов», - подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

По итогам форума некоторые проекты ребят получили рекомендацию к публикации в научном альманахе.

Дети Солнечногорск Образование

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