26 ноября 2024, 11:23

Школьный фестиваль национальных культур прошел в Воскресенске

Читайте нас в: Google Новости

Узбекистана, Армении, Японии, Китая и Мексики.

Фестиваль национальных культур прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Его посвятили Международному дню толерантности и Году семьи в России.

Участников наградили грамотами, сувенирами и сладкими призами. Специальным призом отметили команду лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича, представляющую Японию.

В конце выступили артисты Ансамбля народного творчества «Эдельвейс».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пять команд из различных школ Воскресенска приняли участие в фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Они показали разнообразие

Фестивали Воскресенск
26 ноября 2024, 11:55
Больницы Подмосковья получили еще 170 аппаратов для лечения зрения
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные медучреждения получили свыше 170 аппаратов для диагностики и лечения зрения с начала года. Это микроскопы, оптический когерентный томограф, автоматические рефрактометры и многое другое.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Максима Забелина, на закупку офтальмологического оборудования направили свыше 183 миллионов рублей. Технику передали 39 медучреждениям.

«Для точной и качественной диагностики необходимо современное медицинское оборудование, которым мы продолжаем оснащать наши больницы», - отметил он.

Оборудование получили больницы в Солнечногорске, Дмитрове, Пушкино, Шаховской, Шатуре, Лобне и других округах Подмосковья.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через «Госуслуги» и информат в поликлинике.

Больницы
26 ноября 2024, 11:25
Фестиваль единоборств прошел в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В Воскресенске прошел фестиваль единоборств, посвященный памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Мероприятие провели при поддержке филиала «ОХК „Уралхим“» в рамках благотворительной программы «Уралхим — спорту» и проекта «Za Самбо» партии «Единая Россия».

Анатолий Парфенов - советский борец классического стиля, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер.

Мероприятие собрало сильнейших спортсменов округа. Они продемонстрировали свои навыки, физическую подготовку и выносливость.

Среди почетных гостей - заместитель главы Воскресенска Эдуард Усов, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Уралхим» Яна Агеева, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов, а также сын прославленного спортсмена Владимир Парфенов и самый титулованный борец в категории 60 Анатолий Махин.

Поддержка объединенной химической компании «Уралхим» помогла провести соревнования на высоком уровне.

«Удивительная судьба героя Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Парфенова служит примером для многих поколений. Она вдохновляет наших юных спортсменов на рекорды, воспитывает в них силу духа, чувство долга, мужество, волю к победе и любовь к нашей великой Отчизне», - отметил президент федерации самбо, член депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов.

«Уралхим» - партнер муниципальных и региональных соревнований. Компания поддерживает спортивные клубы в городском округе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Воскресенск
26 ноября 2024, 11:24
Областной концерт ко Дню матери прошел в парке Кривякино в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В парках Воскресенска прошло областное мероприятие «Для милых мам». Гости парка Кривякино приняли участие в мастер-классах.

Гости записали видео-поздравления «Маме с любовью!». На выставке рисунков «Милая мама» юные художники представили свои лучшие работы. Ансамбль «Гамма» под руководством Евгении Моисеевой организовал концерт.

Дети приняли участие в мастер-классе и изготовили брелок «Мамино сердце», прошли семейную викторину «Я мама».

В парке усадьбы Кривякино работала фотозона «Мама - главное слово!».

В парке «Москворецкий» из громкоговорителей звучали песни, посвященные мамам. Большим и маленьким гостям парка было предложено сделать фотографию с шуточной табличкой «Мама, я шапку надел!».

Для всех организовали квест «Успеть за 24 часа». Ребята стирали и вешали белье, убирали мусор, плели косы, собирали бусы и занимались рукоделием. Каждый получил в подарок сердечко со сладким сюрпризом для своей мамы.

На праздничном мероприятии всех посетителей угощали горячим чаем и сладостями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Парки
26 ноября 2024, 11:23
Хирурга трудоустроили в стоматологическую поликлинику в Воскресенске
Воскресенская больница
Читайте нас в: Google Новости
Врач-стоматолог-хирург Александр Галкин пришел работать в Воскресенскую поликлинику после окончания Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Минздрава России. Он занимается операциями различной степени сложности.

Воскресенская стоматологическая поликлиника оказывает терапевтические, хирургические, ортопедические услуги, рентгенографию. В ней трудятся врачи со стажем и молодые специалисты.

Александр Галкин проводит удаление зубов различной сложности, оказывает неотложную помощь при острых воспалениях. Пациенты отмечают, что с ним легко найти контакт.

Стоматологическая поликлиника в Воскресенске работает с 1981 года. В учреждении обслуживают более 160 тысяч человек, из них 30 тысяч - дети.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Работа Воскресенск

Новости по теме