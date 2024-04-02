Школьные лесничества Волоколамска подготовились к возвращению перелетных птиц

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, детям очень понравилась сказка, а после нее все с удовольствием разгадывали загадки, пели песни, а также учились делать птиц из бумаги.

Также ребята в девяти школьных лесничествах Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» сделали и развесили более 90 кормушек и смастерили 40 домиков для пернатых, которые скоро вернутся в родные края.

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