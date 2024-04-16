Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в экоконференции

День национальных приоритетов «Кадры» прошел 16 апреля на международной-выставке форуме «Россия» на ВДНХ. Спикерами пленарной сессии стали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и министр просвещения России Сергей Кравцов. Подмосковье представила первый заместитель председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Участники мероприятия обсудили, с какими вызовами в настоящее время сталкивается рынок труда.

По словам Татьяны Голиковой, по прогнозам, острее всего будут нуждаться в трудовых кадрах обрабатывающие производства, научные и исследовательские центры, предприятия в сфере ИТ, а также в сфере здравоохранения.

Людмила Болатаева презентовала стенд Подмосковья.

«Мы показали научные разработки трех подмосковных образовательных учреждений. Ребята, которые реализовали проекты, рассказали о сути своей разработки, о самом процессе и, конечно, опыте. А самое важное, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», - рассказала Болатаева.

Центр занятости населения Подмосковья представил проект «Школа профориентации для родителей», который помог многим выпускникам выбрать будущую профессию.

Также подмосковные студенты продемонстрировали на выставке различные проекты, включая выращивание чистого картофеля и разработку беспилотного авиационного комплекса.

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