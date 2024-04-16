16 апреля 2024, 18:00

Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в экоконференции

Комитет лесного хозяйства МО
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Учащиеся школьных лесничеств из Ступина и Каширы поучаствовали в экологической конференции «Край, в котором мы живем». Организовал встречу Михневский детско-юношеский центр.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, ребята представили свои исследовательские работы и проекты по лесной тематике, о загрязнении окружающей среды, о нитратах в овощах, выращенных на приусадебных участках.

Также участникам конференции рассказали о весеннем пале травы и лесных пожарах, о том, как себя вести при обнаружении возгорания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Ступино
16 апреля 2024, 18:29
Подмосковье представило достижения в сфере трудоустройства на выставке «Россия»
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День национальных приоритетов «Кадры» прошел 16 апреля на международной-выставке форуме «Россия» на ВДНХ. Спикерами пленарной сессии стали заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и министр просвещения России Сергей Кравцов. Подмосковье представила первый заместитель председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Участники мероприятия обсудили, с какими вызовами в настоящее время сталкивается рынок труда.

По словам Татьяны Голиковой, по прогнозам, острее всего будут нуждаться в трудовых кадрах обрабатывающие производства, научные и исследовательские центры, предприятия в сфере ИТ, а также в сфере здравоохранения.

Людмила Болатаева презентовала стенд Подмосковья.

«Мы показали научные разработки трех подмосковных образовательных учреждений. Ребята, которые реализовали проекты, рассказали о сути своей разработки, о самом процессе и, конечно, опыте. А самое важное, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», - рассказала Болатаева.

Центр занятости населения Подмосковья представил проект «Школа профориентации для родителей», который помог многим выпускникам выбрать будущую профессию.

Также подмосковные студенты продемонстрировали на выставке различные проекты, включая выращивание чистого картофеля и разработку беспилотного авиационного комплекса.

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Выставки Россия ВДНХ
16 апреля 2024, 18:23
Шахматный турнир ко Дню космонавтики прошел в Воскресенске
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В шахматном клубе Воскресенска состоялся турнир, посвященный Дню космонавтики. Участники из Коломны, Егорьевска, Раменского и Воскресенска поборолись за звание лучшего в блице.

Всего в соревновании поучаствовали 34 игрока, в возрасте от семи до 85 лет. Почти за четыре часа они сыграли девять туров интереснейших партий.

Лучшим на турнире признан Аркадий Ксенофонтов, набравший семь с половиной очков из девяти возможных. Вторым стал Рашид Кузахмедов, а третье место досталось представителю Раменского, Евгению Белоусову.

Среди ветеранов, лучший результат показал старейший шахматист города Юрий Лешин, а среди девушек победу одержала Вероника Уткина из Коломны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Воскресенск
16 апреля 2024, 18:09
Прием жителей пройдет в Центре противодействия экстремизму в Воскресенске 19 апреля
Медиасток.рф
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В управлении МВД России по городскому округу Воскресенск, 19 апреля, состоится прием граждан. Его проведет заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Евгений Шустиков.

Прием граждан пройдет с 16:00 до 18:00 в управлении Министерства внутренних дел в Воскресенске на улице Советская, дом 3А. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8-496-44-2-47-64.

На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МВД РФ Полиция Воскресенск
16 апреля 2024, 18:05
Лесной пожар потушили в Луховицах
Комитет лесного хозяйства МО
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Еще одно возгорание потушили во вторник в Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах. Огню не дали распространиться.

После сообщения местных жителей на место незамедлительно выехали специалисты лесопожарных служб. Им потребовалось меньше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

В Комлесхозе напомнили, что за поджоги предусмотрены штрафы и даже наказание в виде лишения свободы.

Если увидели природный пожар, нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее работники территориального управления № 3 «Мособлпожспаса» потушили более 10 возгораний сухой травы в городских округах Клин, Волоколамский и Шаховская за неделю. Жителям напомнили, что недопустимо избавляться от сухой растительности с помощью огня.

Природа Пожары Лесные пожары

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