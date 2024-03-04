Школьные лесничества Коми и профильные специалисты Подмосковья обменялись опытом

Почти 700 литров крови и ее компонентов собрали на донорских акциях в Химках по итогам 2023 года. Донорами стали полторы тысячи жителей округа.

Более 800 химчан уже получили знак «Почетный донор». Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также на получение 50% ежемесячной компенсации за коммунальные услуги.

«Я сам регулярно принимаю участие в донорских акциях. Без переливания крови не могут обойтись больные онкологическими, гематологическими и многими другими заболеваниями. А также пострадавшие в ДТП, при чрезвычайных происшествиях или от несчастных случаев, пациенты при проведении сложных хирургических операций, роженицы и новорожденные при тяжелых родах», - отметил муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Химкинский центр переливания крови работает на базе поликлиники № 1 по адресу: улица Чкалова, дом № 2/21. Сдать кровь можно по понедельникам и средам с 7:00 до 12:00. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (495) 572-11-50. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Перед сдачей крови рекомендуется исключить из рациона жирную пищу, орехи, колбасы и молочные продукты.

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