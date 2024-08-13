Школьные дневные лагеря в Мытищах завершили летнюю программу отдыха

Горячую линию и портал по вопросам вывоза строительных отходов запустили в Подмосковье. Жители Одинцова также смогут воспользоваться услугой.

Горячая линия 122#7 для заказа вывоза строительных отходов заработала 10 июля по поручению губернатора. Жители могут заказать вывоз на на легальную площадку, а также получить консультацию по вопросам обращения со стройотходами.

«Одна из важных тем, которая сегодня прозвучит - это вывоз строительных отходов. Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит обеспечить легальный вывоз строительных отходов от физических лиц и от юридических, конечно. Для этого каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или место, где можно складировать, утилизировать строительные отходы, - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, сейчас в разработке мобильное приложение на базе «Добродела». Там оставить заявку можно в любое время. Также заказать вывоз мусора возможно на портале стройотходы.рф.

За выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей - для юридических. Запрещено выбрасывать в баки и контейнеры у дома: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев и керамическую плитку.

Контроль за вывозом строительных отходов в Подмосковье осуществляется и с помощью искусственного интеллекта. За перемещением мусора следят дорожные камеры. Нейросеть в онлайн-режиме распознает грузовые автомобили без электронного талона и определяет потенциальные места сброса.

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