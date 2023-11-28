Школьную улицу в Волоколамске благоустроят в 2024 году

«Это общественная территория, победитель конкурса „Малых городов и исторических поселений“. Уже в 2024 году мы запланировали масштабные работы по благоустройству двух скверов, а также территории вблизи Волоколамского водохранилища» , - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Благоустройство в городском округе началось в 2018 году. Тогда начали благоустраивать сквер у ФОК «Лама». За это время в муниципалитете привели в порядок улицы Горвал, Революционную, площади перед администрацией и Вечным огнем, Московский тракт, парк Победы и другие объекты, установили две стелы «Населенный пункт воинской доблести» в селах Осташеве и Нелидове.

В этом году начали благоустраивать территорию на Парковой улице, в следующем продолжат уже на Школьной. Пешеходную зону выложат плиткой, создадут полосу для велосипедистов, которую продлят к плотине и парку. У почты на участке от Ново-Солдатской улицы создадут сквер с переменным рельефом. В нем установят площадку для праздников, качели, скамьи, столики для игр. Центральную часть отведут для тихого отдыха. В общественном пространстве появятся уличные шкафчики для буккроссинга. Уличное освещение заменят.

Также специалисты благоустроят спуск к городской плотине со смотровыми площадками.

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