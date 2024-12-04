04 декабря 2024, 10:05

Школьнику из Одинцова вручили награду за спасение утопающего

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В музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе отметили День юного героя Московской области. На празднике наградили детей, которые проявили мужество и отвагу в течение года.

Один из награжденных - школьник из Одинцова Роман Вдовин. Во время семейного отдыха на Днепре мама Романа увидела с берега, как один из отдыхающих резко ушел под воду. Вместе с отцом парень сразу бросился на помощь: по очереди ныряли и осматривали дно, пока школьник не нашел пострадавшего на дне и не вытащил его на поверхность. На берегу мужчине оказали экстренную помощь.

В такой сложной ситуации Роман долго не раздумывал, действовал решительно и отважно. Его поступок не остался без внимания: в августе глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил юноше благодарственное письмо и подарок. Теперь у Романа есть еще одна награда - благодарность Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и медаль «Юного героя».

Помимо церемонии награждения, для ребят организовали экскурсии по музею и возложение цветов к мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».

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Одинцово Дети Награды
03 декабря 2024, 19:35
Руководителей первичных отделений в Чехове наградили ко Дню «Единой России»
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил благодарственные письма руководителям первичных отделений ко Дню образования партии «Единая Россия». Всего в муниципалитете насчитывают 84 таких подразделения.

Текущий год объявили Годом первичных отделений партии «Единая Россия». Сейчас создают Федеральный Совет таких организаций. Чехов в нем представит депутат Совета депутатов муниципалитета, секретарь первичного отделения Наталья Горушина.

«Благодаря слаженной работе Местного отделения партии „Единая Россия“, у нас значительно повысилась гражданская инициатива членов первичных отделений. Пример тому поступившие предложения от секретарей по организации разных мероприятий», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Он также добавил, что в муниципалитете в ряды «Единой России» регулярно привлекают новых членов и сторонников. Первичные отделения участвуют в сборах гуманитарной помощи и в партийных мероприятиях.

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Чехов Депутаты «Единая Россия»
03 декабря 2024, 18:56
Глава Чехова поздравил сотрудников МФЦ с 10-летием работы офиса
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В декабре 2014 года в Чехове открыли Многофункциональный центр «Мои документы». Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поздравил коллектив с 10-летним юбилеем.

За 10 лет число окон Многофункционального центра увеличилось с 12 до 30, а спектр услуг вырос в четыре раза, достигнув 364 позиций.

В центре работают 80 специалистов. Ежедневно каждый из них обрабатывает около 25 обращений. Сотрудники центра за девять месяцев обслужили 290 тысяч горожан.

Здесь создали единые комплексы услуг, которые решают различные проблемы жителей. В сентябре в центре разместили рабочее место Бюро технической инвентаризации Московской области. Горожане заказывают здесь межевые планы и технические паспорта.

Глава Чехова Михаил Собакин поблагодарил работников Многофункционального центра «Мои документы» за профессионализм, отзывчивость к запросам жителей и пожелал успехов в труде.

«Поздравляю всех сотрудников чеховского многофункционального центра и его филиалов с профессиональным праздником! Желаю вам дальнейших успехов в вашем нелегком и ответственном труде, благодарных клиентов и профессионального роста», - сказал он.

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Чехов МФЦ
03 декабря 2024, 18:55
Мытищинцев предупредили быть осторожными на водоемах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Совсем скоро водоемы в округе начнут покрываться льдом, но это не повод спешить проверять его прочность. Важно помнить, что ранний лед часто хрупкий и не выдерживает вес человека.

Несмотря на то, что лед на первый взгляд может казаться надежным, неустойчивые температуры делают его толщину и прочность непредсказуемыми. Подводные течения усиливают эту проблему, разрушая структуру льда изнутри. Даже кратковременное потепление или солнечные лучи способны вызвать трещины, а на некоторых участках появляются скрытые полыньи.

Для предотвращения несчастных случаев на опасных местах в Мытищах установлены предупреждающие таблички. Соблюдайте их требования, не рискуйте своей жизнью и жизнью близких. Если все же произошла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните по телефону 112. Спасатели быстро отреагируют и окажут необходимую помощь.

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Мытищи Водоемы
03 декабря 2024, 18:44
Почти 50 учреждений соцзащиты отремонтируют в Подмосковье за 2 года
Пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время своего рабочего визита в Реутов оценил ход капитального ремонта социального учреждения на улице Дзержинского, 5а, «Родничок». В этом центре оказывают помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями, а также обеспечивают досуг пожилых людей в рамках программы «Активное долголетие».

С Брынцаловым на объекте побывали заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов и глава округа Филипп Науменко. В начале встречи Брынцалов озвучил планы на ближайшие годы: капитальный ремонт планируют провести в 47 учреждениях социальной защиты региона в период с 2025 по 2026 год. По его словам, «Родничок» входит в этот список, а на 2025 год на эти цели выделят более 1,5 миллиарда рублей. Он отметил, что данному проекту уделяют большое внимание, подчеркивая необходимость создания комфортных условий для социально незащищенных граждан.

Представитель генподрядной организации Олег Оськин сообщил, что на сегодняшний день завершены работы по замене кровли, гидроизоляции и утеплению фундамента, а также осуществлены демонтаж и строительство новых перегородок. Внутри здания продолжаются штукатурные работы, установка стяжек и замена системы отопления. Оськин подчеркнул, что график их выполнения соблюдается, а завершение проекта намечено на конец апреля 2025 года.

Пока здание представляет собой голые кирпичные стены, довольно сложно представить, как оно будет выглядеть уже в следующем году. Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», в который входит «Родничок», Ольга Садилова продемонстрировала фотографии дизайн-проекта и рассказала о наиболее ожидаемых изменениях.

Она заявила, что в обновленном центре будет доступен бассейн, а каждое помещение будет предназначено для работы специалистов, что ранее не практиковалось. Раньше в одной комнате работали несколько специалистов, что создавало определенные неудобства.

Строительство Реутов Ремонтные работы

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