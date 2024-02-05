Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по промышленному программированию

Олимпиада позволит участникам погрузиться в профессию разработчика и определить направления своего профессионального развития. Школьникам предстоит решить теоретические задачи по программированию, а также поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших IT-компаний.

Победители и призеры смогут на льготных условиях поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ, а также получат возможность по упрощенному отбору попасть на стажировку в «Тинькофф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе построят свыше 70 школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».