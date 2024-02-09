Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по защите информации

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Соревнования пройдут в два этапа: в отборочном выступят команды из пяти школьников, а в заключительный пройдут участники с лучшими результатами.

Олимпиада состоится в онлайн-формате 10 и 11 февраля. Для участия нужна предварительная регистрация. Все участники получат электронные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».