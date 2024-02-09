Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по информатике от платформы «Яндекс Учебник»

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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, олимпиада пройдет в онлайн-формате. В ходе первого тура участникам предложат решить логические задачи, задания на программирование робота и написать код на языке Python.

Второй тур будет состоять из тематического задания и творческой части, которую оценят эксперты компании. Победители получат ценные призы: яндекс-станции, подписки «Яндекс Плюс» и памятные сувениры.

Принять участие в олимпиаде можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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