Школьников Подмосковья пригласили на обучение в летнюю онлайн-академию

Для ребят разных возрастных категорий подготовили разные образовательные программы. Так, учащихся 5–8 классов ждут занятия по химии, физике и иностранным языкам. Старшеклассники же смогут узнать о профессиональных направлениях, правилах, механизмах и программах поступления в вузы.

Для дошкольников подготовили упражнения по развитию памяти, уроки игры в шахматы и многое другое.

Онлайн-занятия проходят в формате вебинаров. Записи уроков будут доступны в личных кабинетах учащихся. Присоединиться к «Летней онлайн-академии „Фоксфорда“» можно до 31 июля на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».