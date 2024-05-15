Школьников Подмосковья пригласили на образовательный проект
Подмосковных школьников с восьмого по 11 класс пригласили на образовательный проект по природоподобным технологиям. Отбор стартует 20 мая при организации благотворительного фонда «Система», Фонда развития Физтех-школ и Физтех-лицея Капицы.
Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, победители отбора смогут посетить технопарк физтех-лицея в Долгопрудном и принять участие в восьмидневной программе с 6 по 13 сентября.
Междисциплинарная школа подготовит школьников к инженерному образованию и поможет развить профессиональные навыки. Участники научатся работать с 3D-принтерами и разовьют креативное мышление.
Пройти отборочное тестирование можно по ссылке с 20 мая по 30 июня.
Подробнее о конкурсе и регистрации можно узнать на сайте.
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