Школьников Подмосковья пригласили на образовательный проект

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Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, победители отбора смогут посетить технопарк физтех-лицея в Долгопрудном и принять участие в восьмидневной программе с 6 по 13 сентября.

Междисциплинарная школа подготовит школьников к инженерному образованию и поможет развить профессиональные навыки. Участники научатся работать с 3D-принтерами и разовьют креативное мышление.

Пройти отборочное тестирование можно по ссылке с 20 мая по 30 июня.

Подробнее о конкурсе и регистрации можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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