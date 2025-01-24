24 января 2025, 21:09

Школьников Подмосковья пригласили на конкурс стартапов

Unsplash
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Учащихся Московской области в возрасте от 12 до 17 лет приглашают на конкурс стартапов в сфере агропромышленных и финансовых технологий «Стартап за партой». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте акселератора до 31 января.

Участники получат возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Представители Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.

Под руководством опытных наставников ребята смогут усовершенствовать идеи, создать реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень. Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок, отбор лучших работ и работа с наставниками в период с 10 февраля по 10 марта.

Школьники
24 января 2025, 21:20
Акция по выбору предметов для ЕГЭ прошла для школьников Подмосковья
Медиасток.рф
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Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла на базе инженерной школы в Дмитрове. Мероприятие направлено на помощь школьникам в выборе предметов для сдачи ЕГЭ. В акции приняли участие более 300 выпускников, а также около 100 родителей.

В Министерстве образования Московской области отметили, что акция помогает снять психологическое напряжение перед экзаменами как у учащихся, так и у их родителей. В рамках мероприятия представитель Центра сопровождения набора Университета «Дубна» Юлия Вазенмиллер рассказала участникам, как грамотно спланировать стратегию сдачи ЕГЭ и подачи документов.

Школьники также смогли задать вопросы представителям ведущих вузов. Ребятам разъяснили тонкости поступления как на технические, так и на гуманитарные специальности.

ЕГЭ Школьники
24 января 2025, 21:09
Новые валидаторы заработали на станции Зеленоград-Крюково
МТППП
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Новые валидаторы установили на станции Зеленоград-Крюково для удобства пассажиров при пересадки с электричек МЦД. В МТППК сообщили, что теперь пассажирам не придется выходить со станции, чтобы приложить транспортную карту для открытия или закрытия поездки.

Внимание пассажиров обращают на то, что при использовании транспортной карты в зоне действия МЦД нельзя закрывать поездку на новых устройствах, так как при выходе со станции она закроется при прохождении турникетных линий.

Важно валидировать транспортную карту на входе и выходе со станции, в противном случае ее заблокируют для проезда на железнодорожном транспорте. Для разблокировки проездного придется обратиться в пригородные кассы.

Поезда
24 января 2025, 21:08
Более 113 тысяч школьников Подмосковья прошли профориентацию за год
Министерство образования МО
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Семинар по итогам реализации проекта «Билет в будущее» прошел в Корпоративном университете развития образования. В его рамках координатор Наталья Баранникова представила результаты работы по формированию условий для выбора школьниками профессионального пути.

За год в проекте приняли участие свыше 113 тысяч учащихся 6–11 классов из 850 школ Московской области. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом, более 90 тысяч ребят прошли основную профессиональную диагностику, еще 60 тысяч - дополнительную на портале проекта. Отмечается, что за год выросло и количество участников профессиональных проб: с десяти тысяч до 16 тысяч.

Проект активно развивается и начинает сотрудничать с новыми партнерами. Так, в 2024 году их количество увеличилось до 214. Среди новых площадок - Центр молодежного инновационного творчества в Жуковском, «Техноград» на ВДНХ и Технопарк «Кванториум» Центра «Орбита» в Королеве.

На семинаре лучшие школы получили награды. Среди лидеров - образовательные учреждения в Богородском округе, Домодедове, Дубне, Кашире и других городах.

Школьники
24 января 2025, 20:57
Промпредприятие в Солнечногорске расширило производство благодаря субсидии
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Компания «Вилсен Пластик» из Солнечногорска воспользовалась поддержкой правительства Московской области и получила субсидию, что позволило ей приобрести новое высокотехнологичное оборудование. Это поспособствовало увеличению объема выпускаемой продукции.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы развития, вопросы трудоустройства и меры поддержки для бизнеса.

«Вилсен Пластик» является первым в России заводом по производству туб, предлагающим три вида продукции: ламинатные, экструзионные и алюминиевые тубы. Такие упаковки востребованы у известных отечественных брендов, таких как «Свобода», «Наша мама», MIXIT, L’Adeleide, Botavikos и многих других.

Компания была основана в 2003 году и с тех пор выпустила более 1,6 миллиарда туб. Она входит в число ста лучших компаний Московской области по выручке в отрасли производства изделий из пластмасс. Завод расположен в поселке Менделеево.

«В 2024 году при поддержке губернатора Московской области была выделена субсидия на приобретение нового оборудования. Оно уже успешно функционирует. Компания планирует расширять свои производственные мощности. На заводе трудятся более 200 сотрудников посменно. В основном это наши жители. Будем держать руку на пульсе и сотрудничать для дальнейшего развития», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для получения информации о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и России, а также помощи в подготовке необходимых документов для получения субсидий и грантов, можно обратиться в центр «Мой бизнес» по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом № 3/2.

Солнечногорск Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области

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