Школьников Подмосковья пригласили на конкурс стартапов

Участники получат возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Представители Россельхозбанка и «Сколково» выберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение.

Под руководством опытных наставников ребята смогут усовершенствовать идеи, создать реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень. Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок, отбор лучших работ и работа с наставниками в период с 10 февраля по 10 марта.