Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по созданию рисунков с помощью нейросетей

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от семи до 20 лет. Для участия нужно сгенерировать в нейросети изображение, которое описывало бы тему настоящего и будущего семьи. На конкурсе в первую очередь будут оценивать оригинальность идеи и выразительность работы.

Подать заявку на конкурс можно до 2 апреля. Подробнее о мероприятии можно узнать в социальных сетях « Движения первых » Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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