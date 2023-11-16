Школьников Подмосковья научат на «Уроке цифры» хранить и обрабатывать данные
Новый цикл занятий «Урок цифры» проведут в школах Подмосковья с 20, но 10 ноября. Тема — «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Облачные технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. Они помогают хранить и обрабатывать большие объемы данных, повышать эффективность работы и обеспечивать удобство пользователей.
«„Урок цифры“ проводится с 2018 года в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием», - уточнили в пресс-службе ведомства.
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