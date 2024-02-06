06 февраля 2024, 16:30

Школьников научили программировать роботов в Технопарке Долгопрудного

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В Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном завершилась девятидневная образовательная программа по информационным и биотехнологиям. Школьников познакомили с перспективными профессиями ближайших пяти лет.

Для участия в первой смене школьники из 25 регионов страны прошли тестирование. Лучшие 60 учеников выделяли экстракты из растений и писали алгоритмы для роботов. Биотехнологам и специалистам в сфере ИТ-технологий выделили для работы обширные лаборатории Технопарка.

Ребятам прочитали увлекательные лекции ведущие ученые и представители крупного бизнеса. Некоторые ребята уже смогли найти себе будущих работодателей.

По словам руководителя направления «БиоХимТех» в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы Бориса Трушникова, организаторы постарались показать ребятам, как освоить базовые навыки, которые необходимы ученому для лабораторного поиска.

«Сделать крем для лица, сухой шампунь, бальзам для губ, приготовить натуральную воду на основе дистилляции. В такой практической и веселой форме ребята учились работать со сложным лабораторным оборудованием. По окончанию смены они горят желанием создать собственный стартап по производству микрозелени или подарить авторскую косметику бабушке», - рассказал Трушников.

В конце проекта экспертное жюри рассмотрело собственные разработки школьников и проголосовало за самый научный и самый интересный проект. С перспективными наработками обязательно познакомят экспертов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Технологии Наука
06 февраля 2024, 17:07
Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совещание по реконструкции центрального парка культуры и отдыха прошло в администрации Лобни. На встрече обсудили сроки работ и планы по размещению каруселей, детских и спортивных площадок.

Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Благоустройство Лобня Парки
06 февраля 2024, 16:59
Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Коммунальщики в Лобне перешли на усиленный режим работы в связи с циклоном «Ольга». Синоптики обещают, что до четверга в Московской области ожидается снегопад и похолодание.

Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.

Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.

Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Снегопад
06 февраля 2024, 16:43
Предпринимателям из Одинцова напомнили о требованиях к архитектурному стилю торговых павильонов
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Глава Одинцова Андрей Иванов провел рабочую встречу с предпринимателями округа. Обсудили вопрос оформления торговых павильонов, расположенных вдоль выездных магистралей.

Андрей Иванов напомнил о необходимости привести все фасады и заборы к единому архитектурному стандарту. Он подчеркнул, что это личное поручение губернатора региона. Въезд и выезд должны быть удобными для покупателей, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

Ответственность за достойный вид и обслуживание торговых точек лежит на их владельцах. Озвученные на совещании меры направлены на поддержание привлекательного облика города и благоприятной среды для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Бизнес
06 февраля 2024, 16:37
Библиотеку капитально отремонтировали в поселке Снегири под Истрой
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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Библиотеку в поселке Снегири открыли после капитального ремонта. В учреждении не только обновили помещения, но и мебель, технику и книжный фонд.

Строители покрасили помещения и заменили входные двери. К открытию библиотеки приобрели новый проектор, офисную технику и мебель. Также закупили 200 новых книг.

Ежегодно библиотеку посещают более семи тысяч человек. Там работают четыре творческих кружка и проводятся занятия по компьютерной грамотности. Также в учреждении есть доступ к Национальной электронной библиотеке.

«Учреждение активно сотрудничает со Снегиревским домом культуры, Ленино-Снегиревским военно-историческим музеем, Дедовской школой № 3 имени Белобородова, Снегиревской школой искусств. За прошедший год библиотека стала организатором и участником порядка 250 различных мероприятий», - поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра

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