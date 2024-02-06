Школьников научили программировать роботов в Технопарке Долгопрудного

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Для участия в первой смене школьники из 25 регионов страны прошли тестирование. Лучшие 60 учеников выделяли экстракты из растений и писали алгоритмы для роботов. Биотехнологам и специалистам в сфере ИТ-технологий выделили для работы обширные лаборатории Технопарка.

Ребятам прочитали увлекательные лекции ведущие ученые и представители крупного бизнеса. Некоторые ребята уже смогли найти себе будущих работодателей.

По словам руководителя направления «БиоХимТех» в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы Бориса Трушникова, организаторы постарались показать ребятам, как освоить базовые навыки, которые необходимы ученому для лабораторного поиска.

«Сделать крем для лица, сухой шампунь, бальзам для губ, приготовить натуральную воду на основе дистилляции. В такой практической и веселой форме ребята учились работать со сложным лабораторным оборудованием. По окончанию смены они горят желанием создать собственный стартап по производству микрозелени или подарить авторскую косметику бабушке», - рассказал Трушников.

В конце проекта экспертное жюри рассмотрело собственные разработки школьников и проголосовало за самый научный и самый интересный проект. С перспективными наработками обязательно познакомят экспертов.

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