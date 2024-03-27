Школьников Лобни пригласили на олимпиаду по программированию

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Школьники будут работать на языке программирования Scratch, а также в приложении App Inventor. Можно выбрать разработку приложения-гида, создание компьютерной игры или стратегии по развитию подмосковного края.

Представить конкурсную работу можно до 4 апреля. Напомним, олимпиаду проводят совместно с ЦМИТ «Роболатория», областным центром допобразования и патриотического воспитания молодежи, а также центром опережающей профессиональной переподготовки региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».