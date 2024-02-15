Школьников из Подмосковья пригласили на международный форум «Изменение климата глазами детей»

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в форуме примут участие несколько тысяч детей. Они будут рассуждать о сохранении природы и предложат свои креативных идеи. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, мероприятие направлено на воспитание экологически ответственного поколения.

«В современном мире проблема изменения климата становится все более актуальной и требует предпринимать необходимые действия. Мнения детей касательно этого и многих других экологических вопросов важно слышать, потому как они - наше будущее», - сказал он.

Для участников подготовят экологический конкурс по шести номинациям, где дети представят свои проектные работы, рисунки, репортажи и многое другое.

«Министерство экологии полностью поддерживает любые экологические проекты, призванные просветить подрастающее поколение и помочь им в реализации своих знаний или талантов», - сказал Тихон Фирсов.

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