Школьников из Подмосковья пригласили на хакатон о применении нейросетей

Как рассказали в Мингосуправления Подмоковья, принять участие в хакатоне могут школьники и студенты, которые увлекаются дизайном, программированием, продакт-менеджментом, аналитикой, кибербезопасностью и нейросетями. Они смогут применить свои знания на практике и сделать вклад в будущее образования.

Командам предложат в сжатые сроки разработать прототип с основным функционалом, после чего они представят свои решения, которые будут использовать искусственный интеллект для улучшения процесса оубчения.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 12 июня по ссылке.

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