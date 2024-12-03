03 декабря 2024, 13:33

Школьников из Ногинска познакомили с проектом «Точка роста»

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Для учеников из Ногинска провели экскурсию по проекту «Точка роста» в стенах Центра образования № 26. Гостей познакомили с робототехникой, графическим и промышленным дизайнами.

В день открытых дверей на базе центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» ребят познакомили с деятельностью и направлениями работы проекта. Гостям представилась возможность увидеть и оценить современное оборудование, которое позволяет школьникам изучать основные и дополнительные общеобразовательные программы.

Специалисты из других центров образования оценили работу локаций по 3D-моделированию, стали участниками мастер-классов: «Изготовление новогодних открыток в среде программирования Scratch», Занимательная физика», «управление беспилотниками».

Живой интерес обучающихся свидетельствует о том, что занятия в таком формате послужат хорошим стимулом в учебе и помогут стать конкурентоспособными выпускниками в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии Школьники Богородский Технологии
03 декабря 2024, 13:51
Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Раменском
Пресс-служба администрации г.о. Раменский
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В Раменском округе продолжается выдача жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей. Вручение очередного сертификата состоялось на днях.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев передал жилищный сертификат студентке колледжа Гжельского государственного университета Марии Козловой. Она учится по специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий». В ноябре Мария отпраздновала свое 18-летие, и, получив сертификат, сделала шаг к самостоятельной жизни.

Глава округа поздравил девушку с наступлением совершеннолетия и выразил уверенность, что собственное жилье станет для нее надежным фундаментом для будущего. Вместе с опекуном Мария уже выбрала квартиру, и, по словам Эдуарда Малышева, вскоре она сможет отметить новоселье.

Это уже двадцатый сертификат, выданный в этом году на территории округа детям, оставшимся без попечения родителей. Программа «Жилище» продолжает помогать молодым людям начать взрослую жизнь с надежной поддержкой.

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Дети Раменское
03 декабря 2024, 13:51
Студентка из Можайска вышла в финал чемпионата России по профмастерству
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Анастасия Кухарь из Можайска стала бронзовым призером национального этапа конкурса «Профессионалы». Студентка выступила в компетенции «Вожатская деятельность».

Финал чемпионата прошел в Санкт-Петербурге. Участники продемонстрировали профессиональные навыки в строительстве, транспорте, судостроении, 3D-моделировании, программировании и ремонте беспилотников.

Молодые специалисты из России и других стран состязались в 55 основных и 20 юниорских компетенциях. Для них подготовили семь специализированных площадок.

Участниками стали свыше 800 профессионалов из 89 российских субъектов. Ранее они прошли региональные отборы.

Можайск представила Анастасия Кухарь. Она стала лучшей на предыдущем этапе турнира в Оренбурге и вошла в состав делегации Московской области.

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Награды Студенты Можайск
03 декабря 2024, 13:45
Акцию памяти ко Дню неизвестного солдата провели в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В мероприятии «Никто не забыт» участвовали активисты «Движения Первых» из школы № 3 и гимназии № 1. Они вспомнили историю памятной даты, которая отмечается в России с 2014 года

Ежегодно 3 декабря россияне вспоминают воинов, погибших во время боевых действий на территории страны или за границей, чьи имена остались неизвестными. Дань памяти отдают не только участникам Великой Отечественной войны, но и всем советским и российским солдатам, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

Участники памятной акции провели в память о неизвестных героях минуту молчания и возложили цветы к Обелиску неизвестному солдату.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в очередную годовщину разгрома фашистов под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы перенесли и торжественно захоронили у стен Кремля. На могиле высечены слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

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Школьники Воскресенск Великая Отечественная война
03 декабря 2024, 13:45
Глава Можайска проверил работу двух котельных
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Работу двух котельных проверили в Можайске. Участие в выезде приняли глава городского округа Денис Мордвинцев и заместитель председателя Московской областной думы Александр Калтайс.

Комиссия побывала в котельной № 40. Она обслуживает 52 многоквартирных дома, две школы и два детских сада, а также Можайскую больницу.

Модернизировали объект в 2022 году благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 годы». Специалисты смонтировали внутренние системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, установили пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Также комиссия посетила котельную в поселке Химик. Она обеспечивает теплом свыше двух тысяч жителей, в том числе социальные объекты.

Здесь работает автоматизированная станция обезжелезивания. Ее реконструировали в 2019 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода».

«Отопительный сезон в Можайском округе проходит в штатном режиме. Все это благодаря эффективной подготовке и контролю персонала за работой систем теплоснабжения», - сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

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Отопление Можайск

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