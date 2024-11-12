Школьников из Лобни посвятили в отряд «Юные гагаринцы»

В этой школе уже четыре года существует дружина «Юных гагаринцев» - ребят, вдохновленных подвигом Юрия Гагарина. Под руководством Ларисы Мячиной школьники изучают его жизнь, участвуют в экологических акциях и конкурсах, получая награды и призы.

Новые члены отряда - ученики первых классов - с гордостью приняли значки из рук гостей из Русского космического общества, которые пожелали им достойно нести звание. Пилотки первоклассникам передали ребята из пятых классов, поддерживая традицию. Все вместе произнесли клятву и исполнили гимн «Юных гагаринцев», вступив в сообщество, которое помогает им с малых лет беречь память о первом космонавте.

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