Школьников из Лобни наградили премиями губернатора Московской области

Награду получили двукратный чемпион Московской области по плаванию Алексей и победитель всероссийской олимпиады по математике для детей с ограниченными возможностями здоровья Юлия из Лобни.

Премию губернатора Московской области получают отличившиеся достижениями в различных направлениях жители Подмосковья.

По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, получать высокие результаты помогает в том числе доступная образовательная среда, которая развивается в муниципалитете.

«Разработка специализированных программ и активное сотрудничество с родителями - приоритетное направление работы областной и городской администраций и педагогов. Это способствует успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Профессиональная поддержка педагогов и специалистов играет важную роль в укреплении эмоционального состояния и развитии социальных навыков таких детей», - отметила Анна Кротова.