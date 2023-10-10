Школьников и студентов Подмосковья пригласили на онлайн-уроки финансовой грамотности от Банка России

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Как сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, в ходе обучения пройдет интерактивное общение, ответы на вопросы и разбор финансовых лайфхаков. В курс также войдут темы профориентации.

Занятия пройдут в формате вебинаров, а материалы разместят по ссылке. Сессия продлится до 15 декабря.

Чтобы закрепить пройденный материал, можно пройти игры по финансовой грамотности от Банка России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».