01 августа 2024, 18:18

Школьников Дубны научат сборке и программированию беспилотников

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Дубна присоединилась к нацпроекту «Беспилотные авиасистемы». С 1 сентября учеников школы № 10 будут учить собирать и программировать беспилотные летательные аппараты, а также управлять ими.

Благодаря новому федеральному проекту в школе № 10 появится инженерный класс. Там ребятам будут изучат беспилотники. Сегодня их используют во многих сферах: от сельского и лесного хозяйства до строительства и геологических исследований. Применяют эту технологию и для решения военных задач.

«Беспилотные летательные аппараты - это перспективное направление, которое имеет большой потенциал для развития», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В отремонтированных помещениях школы оборудуют учебный кабинет и мастерскую со спецоборудованием: 3D-принтерами и сканерами, паяльными станциями и компьютерами. Также обустроят и зону для тренировочных полетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беспилотники Дубна Школьники
01 августа 2024, 18:56
Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием 17 граждан в июле
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием 17 жителей региона в минувшем июле. Граждане обратились с просьбами о помощи в решении различных проблем, связанных с реализацией их прав на жилье, социальное обеспечение, включая санаторно-курортное лечение и пенсии, а также право на охрану здоровья и судебную защиту.

Ирина Фаевская отметила, что по большинству обращений были приняты письменные заявки. Она подчеркнула важность каждого из этих случаев и сообщила о планах разобраться с возникшими вопросами, чтобы восстановить права заявителей.

«По ряду вопросов направим ходатайства должностным лицам», - добавила Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону 7 498 602 32 20 или написать на электронную почту: upchmo@mosreg.ru. Также возможна запись на дистанционное консультирование через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Беспилотники Дубна Школьники
01 августа 2024, 18:55
Вечерние пробки оценили в 5 баллов в Подмосковье 1 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 1 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. Помимо этого, движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Кезьмино.

В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
01 августа 2024, 18:46
Искусственные неровности отремонтировали еще на 10 дорогах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
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Представители «Мосавтодора» привели в порядок искусственные неровности на десяти дорогах в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, Коммунистической улице и улице Мичурина в Раменском, улице Дзержинского в Жуковском, в селе Николо-Крохотки Талдомского округа и на других объектах. В ведомстве уточнили, что искусственные неровности служат для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

Отмечается, что дорожную сеть в Московской области обследуют еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют дорожным знакам, светофорам, остановкам, а также освещению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
01 августа 2024, 18:40
Плейлист «Лето в Подмосковье» пополнился 101 новой песней в августе
Unsplash
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Министерство информации и молодежной политики Московской области обновило сезонный плейлист «Лето в Подмосковье». Уже второй год подряд подборка радует граждан, передавая летние мотивы региона.

Обновленный плейлист предлагает слушателям более пяти часов разнообразной музыкальной программы. В него вошла 101 композиция, которая подойдет для любого настроения: от популярных мелодий прошлого до свежих лирических новинок и горячих современных хитов.

« Лето в Подмосковье » одновременно сочетает в себе расслабляющую атмосферу и энергичность, гармонично предлагая слушателю безмятежностью и порывистостью. Плейлист отражает как красоту природы, так и эстетику городской жизни.

Эта музыкальная подборка создает идеальную атмосферу для прогулок по тенистым лесам и паркам, веселых пикников с друзьями, сбора урожая на даче и спокойных вечеров у костра, а также для активного времяпрепровождения, например, при катании на вейксерфе и других летних развлечениях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Музыка

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