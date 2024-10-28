Школьники Воскресенска заняли 4-е место турнира по оказанию медпомощи

Программу «В миллиметре от сердца» представили во дворце культуры «Яуза». Песни коллектив из Мытищ посвятил любимым женщинам.

Выступление группы «Сарма-38» является частью проекта «Гимназия. Точка зрения», организатором которого стал эстрадный коллектив «Гимназия». Солист группы Алексей Тихонов поделился, что это был не просто концерт, а душевная, запоминающаяся и открытая встреча. Артисты делились своим творчеством, общались со зрителями и рассказывали интересные истории из концертной и личной жизни.

Репертуар в этот вечер радовал разнообразием. Звучали и любимые всеми композиции, слова которых зрители знали наизусть, и эксклюзивные авторские песни. Живой звук и новое исполнение знакомых мелодий не оставили поклонников группы равнодушными. Приглашенным гостем концерта стала популярная кавер-певица Айя Шилова.

Концерты мытищинской группы «Сарма 38» - финалистов национального проекта патриотической песни «Родники» Олега Газманова - проходят регулярно на разных площадках Москвы и Подмосковья: на Красной площади, в Кремлевском дворце, на фестивале «Таврида. Арт». Выступления в Мытищах всегда отличаются полным аншлагом.

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