Школьники Воскресенска сдали нормы ГТО на стадионе в Хорлове

Ребята нужно было пробежать спринтерскую дистанцию в 30 метров и кросс на 1000, 1500 и 2000 метров в зависимости от возраста.

Первое испытание все участники выдержали успешно, а вот с преодолением длинных дистанций у школьников возникли сложности. Многие финишировали из последних сил, справившись с задачей только благодаря силе духа и поддержке болельщиков.

На следующем этапе воспитанникам школы предстоит сдача тестовых нормативов, которая будет проходить в спортивном зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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