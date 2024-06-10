10 июня 2024, 14:44

Школьники в Одинцове поддержали экологическую акцию «Сад памяти»

Unsplash
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Выпускники девятого класса Асаковского отделения Кубинской средней школы № 1 в Одинцове приняли участие в акции «Сад памяти». Школьники высадили растения на аллее в честь учеников, которые в годы Великой Отечественной Войны прямо со школьной скамьи отправились на передовую.

Окна школы выходят прямо на аллею - благодаря усилиям воспитанников под руководством сотрудников звенигородского филиала «Мособллес» теперь будущие поколения школьников смогут не только наблюдать, но и ухаживать за кизильником. Всего в этот день участники высадили 250 кустов этого растения.

Международная акция «Сад памяти» впервые прошла в 2020 году. Ее главная цель - создать 27 миллионов зеленых памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще семи лесопарков в Подмосковье.

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Одинцово Благоустройство ВОВ Общественные акции
10 июня 2024, 15:37
Агрофирма «Бунятино» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковная агрофирма присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Компания «Бунятино» выращивает овощи в отрытом грунте с последующим хранением, переработкой и доставкой заказчикам.

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, руководство предприятия в качестве пилотного потока выбрало процесс переработки картофеля на производстве. Именно в этой методике компания видит потенциал для улучшений. Предприятие при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Московской области проведет диагностику производственных процессов.

За первый месяц планируется выявить все слабые звенья в работе: в складских, офисных и логистических процессах потока, чтобы определить возможности для оптимизации и улучшений.

Планируется, что оптимизация позволит сократить время производственного процесса на 12%, уменьшить запасы незавершенного производства на 15% и увеличить эффективность персонала на 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес Нацпроекты Промышленность
10 июня 2024, 15:35
Более 900 летних пришкольных лагерей открыли в Подмосковье
Министерство образования МО
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Более 900 летних лагерей дневного пребывания открылись на базе общеобразовательных школ в Московской области. Они будут работать в три смены, а в первую отдохнут более 64 тысяч детей.

«Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе - школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», - рассказал первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

Для детей запланированы развивающие занятия, спортивные мероприятия, проектные работы и познавательные экскурсии - смены будут тематическими: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи и другие.

Особое внимание уделят оздоровлению сирот и детям без родительского попечения, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

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Дети Школьники
10 июня 2024, 15:32
Школьники в Лобне приняли участие в творческом историческом квесте
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Исторический квест провели для школьников в Лобне в начале летних каникул. В мероприятии поучаствовала и глава округа.

Дети участников СВО, подопечные центра поддержки семей и учащиеся СОШ № 10 поучаствовали в творческом квесте «Как пещера стала галереей» в «Художественной галерее». Он - часть развлекательно-познавательного цикла «Культпоход». На мероприятии побывала и глава округа.

«Было много всего интересного: ребята совершили увлекательное путешествие в далекое прошлое - и человечества, и искусства. Превратились в племя первобытных людей и под руководством мудрого вождя отправились на поиск артефактов, необходимых для „выживания“ и сразились с настоящими хищниками. Все остались очень довольны, получив массу „диких“ эмоций и знаний», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Все участники квеста создали свои рисунки, обучившись приемам наскальной живописи. Организации досуга в период летних каникул для школьников в Лобне традиционно уделяют особое внимание.

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Лобня Школьники
10 июня 2024, 15:14
Онлайн-сервис для выбора места свадьбы запустили в Подмосковье
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Портал для организации свадеб заработал в Подмосковье. С его помощью жители могут выбрать подходящее место для проведения праздника не выходя из дома.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, портал будет полезен для тех, кто планирует заключить брак или отметить в регионе свой семейный праздник.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации - более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте», - сказала она.

На портале собраны основные площадки, где можно провести свадьбу. Это музей-заповедник «Архангельское», парк «Патриот», Культурный центр с органом «Дубровицы», парки «Пехорка», «Пестовский» и другие.

По словам Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируют брак более 50 тысяч пар. Все чаще молодожены предпочитают проводить церемонию на открытом воздухе, а не в стенах ЗАГСа.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», - добавила она.

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Свадьбы Брак

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