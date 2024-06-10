Школьники в Одинцове поддержали экологическую акцию «Сад памяти»

Окна школы выходят прямо на аллею - благодаря усилиям воспитанников под руководством сотрудников звенигородского филиала «Мособллес» теперь будущие поколения школьников смогут не только наблюдать, но и ухаживать за кизильником. Всего в этот день участники высадили 250 кустов этого растения.

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