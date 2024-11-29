29 ноября 2024, 18:56

Школьники в Ногинске собрали подарки для детей на длительном лечении

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Школьники Богородского округа приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Коробка доброты». В этом году уже собрано около 100 больших посылок с подарками.

Акция проводится с 2016 года при поддержке Центра поддержки социальных и общественных инициатив Богородского округа. Она помогала и продолжит помогать детям, оторванным от дома и находящимся в больницах и реабилитационных центрах.

Ребята из Богородского округа уже передали сверстникам альбомы, краски, карандаши, фломастеры, цветная бумага и картон, ножницы, ластики и многое другое.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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Благотворительность Дети Богородский
29 ноября 2024, 19:01
Более 700 метров водопровода заменили в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске
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Замена изношенных труб холодного водоснабжения продолжается в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Специалисты проложили уже порядка 700 метров нового водопровода. Завершить все работы планируют во второй половине декабря. Это значительно улучшат качество водоснабжения для жителей микрорайона.

Работы по ремонту не повлияют на подачу ресурсов в жилые дома, так как специалисты установили специальный рукав. Внеплановый ремонт был начат в ноябре из-за увеличившегося числа протечек и отключений холодной воды. На решение этой проблемы по просьбе администрации округа откликнулось правительство Московской области, которое выделило необходимые средства.

«На объекте подрядчики работают без остановки, применяя современные методы. Осталось проложить около километра труб. Параллельно будет осуществляться подключение абонентов», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для удобства жителей было принято решение отказаться от рытья траншей на всей протяженности, составляющей около двух километров. Вместо этого работы проводятся с использованием проколов и через них протягивают трубы. В настоящее время прокладывается около 150 метров трубопровода на пересечении улиц Бутырской и Спортивной. Такой подход помогает сохранить ландшафт и зеленые насаждения, а также учитывает существующую застройку. Работы на данном участке планируется завершить уже на следующей неделе, после чего начнется подключение порядка 300 абонентов.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
29 ноября 2024, 18:54
Дом на улице Осипенко в Жуковском подключили к коммуникациям после пожара
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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В школе № 13 глава города Жуковский Борис Аубакиров и его заместители провели встречу с жильцами и собственниками квартир дома на улице Осипенко, где в минувший понедельник произошел пожар. На встрече обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги по восстановлению дома.

Дом уже подключен к электричеству, теплу и водоснабжению. Лифты, остановленные после происшествия, планируется запустить в предстоящие выходные, после завершения просушки кабин.

Генеральный директор управляющей компании «Наукоград» Альберт Шагизиганов сообщил, что со следующей недели сотрудники компании начнут уборку мест общего пользования.

Жильцам дома также разъяснили порядок получения справок о пожаре. Подать заявку можно через портал «Госуслуги». Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу Виталий Максименко подробно рассказал о необходимых действиях.

Что касается причин возгорания, проверка продолжается. Установлено, что в квартире, где находился очаг пожара, в момент происшествия находился человек. Он проснулся от запаха дыма, но в панике покинул помещение, не сообщив о случившемся ни соседям, ни оперативным службам. В настоящее время он сотрудничает со следствием.

Власти заверили жителей, что будут держать ситуацию под контролем и продолжат оказывать необходимую помощь.

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Пожары Жуковский
29 ноября 2024, 18:52
Литературное объединение «Лира» в Ногинске отметило 25-летие
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В Районном Доме культуры прошел торжественный вечер к 25-летию литературного объединения «Лира». Со сцены звучали музыкальные поздравления и поэтические посвящения от творческих коллективов и юных талантов.

Прозвучали поздравления и от Московской областной организации Союза писателей России, председателя правления Сергея Сергеевича Антипова, а также от администрации Богородского округа.

«Сколько прекрасных произведений за это время было написано. А сколько еще есть неизданного и в умах наших писателей и поэтов. От души поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем. Желаю всем здоровья, мира и больших творческих успехов на 26 году нашего совместного труда и далее в века», - сказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Сергей Пастухов.

«Лира» сумела объединить все возрастные категории - от ветеранов до совсем еще юных, но подающих надежду ребят. Общее число участников постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 30 человек. Многие за эти годы выпустили собственные книги и поэтические сборники. Участники литературного клуба являются лауреатами и дипломантами областных и всероссийских конкурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется регулярно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Концерты Богородский
29 ноября 2024, 18:50
Капитальный ремонт дома № 125 на улице Красная начался в Солнечногорске
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Рабочие приступили к капитальному ремонту дома в Солнечногорске. Специалисты утепляют фасад и наносят изоляционный слой.

Жители здания озвучили проблемы, возникшие за время эксплуатации дома: трещины в стенах, разрушение конструктивных элементов фасада и карнизов, повреждения в цокольной части, отсутствие водосточной системы на крыльце и отслоение краски на входной группе в подвал.

«Мы оперативно отреагировали на обращения жильцов по поводу ремонта. Трещины в стенах приводили к сырости и промерзанию. Капитальный ремонт жилых домов проводится в первую очередь для повышения комфорта и безопасности жителей. Все ремонтные работы находятся под контролем, что позволяет своевременно реагировать на возникающие вопросы», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для улучшения теплоизоляции специалисты планируют использовать плиты из керамогранита. Все этапы и объемы работ, включая используемые материалы, тщательно контролируются экспертами Управления технического надзора капитального ремонта. Они регулярно посещают объект для проверки соблюдения строительных стандартов и норм.

Жители Солнечногорска могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области на интерактивной карте Фонда капремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы

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