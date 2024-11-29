Школьники в Ногинске собрали подарки для детей на длительном лечении

Акция проводится с 2016 года при поддержке Центра поддержки социальных и общественных инициатив Богородского округа. Она помогала и продолжит помогать детям, оторванным от дома и находящимся в больницах и реабилитационных центрах.

Ребята из Богородского округа уже передали сверстникам альбомы, краски, карандаши, фломастеры, цветная бумага и картон, ножницы, ластики и многое другое.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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