23 января 2025, 18:45

Школьники в Ногинске посетили памятник Ленину к 101-й годовщине его открытия

Читайте нас в: Google Новости

Воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи посетили памятник Ленину, расположенный в микрорайоне Глухово. Этот монумент, находящийся у Глуховской фабрики в Ногинске, считается первым памятником Ленину в СССР и, вероятно, самым старым.

Решение об установке памятника было принято 2 ноября 1923 года, а открытие состоялось 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина. В этом году исполнилось 101 год со дня его открытия.

Памятник изображает Владимира Ильича в полный рост и отличается от типичных скульптур Ленина своей художественной уникальностью. Автором памятника стал рабочий Глуховской фабрики Федор Кузнецов, который, не имея профессионального художественного образования, создал скульптуру, основываясь на рассказах очевидцев.

История создания памятника началась в 1923 году, когда делегация рабочих Глуховской мануфактуры посетила Владимира Ленина в Горках. В качестве подарка они привезли саженцы вишни, выращенные в оранжереях фабрики. После возвращения делегации было принято решение установить памятник Ленину. Кузнецов выполнил скульптуру из железобетона, и к 20 января 1924 года она была готова. Открытие состоялось 22 января на фоне траурных событий - вечером 21 января стало известно о смерти Ленина.

В 1967 году за памятником был построен музей революционной, боевой и трудовой славы Глуховского хлопчатобумажного комбината, а вокруг монумента разбили Ленинский сквер. В прежние годы здесь проводились торжественные мероприятия.

Памятники История Богородский
23 января 2025, 18:48
Память ученого Владимира Фортова увековечили в Богородском округе
Читайте нас в: Google Новости
В Богородском округе прошло важное событие, которое привлекло внимание как местных жителей, так и научного сообщества. В этот день состоялось гашение почтовой марки, посвященной Владимиру Фортову, физику и академику Российской академии наук.

Владимир Фортов, родившийся 23 января 1936 года в Костроме, стал одним из ведущих специалистов в области физики плазмы. Он получил образование на физическом факультете Московского государственного университета и с тех пор сделал значительный вклад в науку, возглавив новое направление - динамическую физику неидеальной плазмы. В свою очередь, его достижения были отмечены многими наградами, включая Государственные премии и орден «За заслуги перед Отечеством», что подчеркивает его значимость в научной и общественной жизни страны.

Для гашения новой марки был специально изготовлен штемпель, который отметит данное событие. На нем указана дата 23 января 2025 года. Заместитель директора макрорегиона Москвы АО «Почты России» Рамзия Дорофеева рассказала, что эта марка будет интересна не только филателистам, но и тем, кто лично знал Владимира Фортова. На почтовом знаке изображен его портрет и орден «За заслуги перед Отечеством», а тираж составил 98 тысяч экземпляров с номиналом 50 рублей. Марка, выпущенная в честь академика Фортова, продолжает серию, посвященную кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством». Эта серия ценится коллекционерами и хранится в музеях, подчеркивая значимость научной и государственной деятельности выдающихся личностей.

Заместитель главы Богородского округа Константин Бакшеев выразил благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении мероприятия. Он отметил, что сохранение таких традиций важно для подрастающего поколения, которое должно знать о великих деятелях своей страны. «Мы возвращаемся к ценным вещам, которые формируют наше культурное наследие», - добавил он, подчеркивая необходимость передачи знаний о прошлом.

Награды Ученые Богородский
23 января 2025, 18:32
Игра «Новогодний квиз» прошла в библиотеке имени Пушкина в Богородском округе
Читайте нас в: Google Новости
Новогодний квиз прошел в Центральной библиотеке имени Пушкина. Мероприятие собрало пять команд и почти три десятка участников.

В интеллектуальной игре приняли участие команды с яркими названиями: «Красавчики», «Чародеи», «Большие бабки», «Нам снова 15» и «Вьюга». В течение пяти раундов участники демонстрировали свои знания, смекалку и эрудицию, отвечая на вопросы разного уровня сложности. Темы были самыми разнообразными: зимние персонажи из разных регионов России, праздничные традиции других стран, новогодние фильмы и музыкальные хиты.

По итогам соревнования первое место завоевала команда «Нам снова 15», второе место досталось «Красавчикам», а третье - семейной команде «Чародеи». Главный приз - набор свежих пряников от компании «Богородский пряник».

Организаторы отметили, что игра прошла живо, динамично и оставила у всех участников только положительные эмоции. Новогодний квиз стал отличным способом продолжить праздничное настроение и провести время с пользой в теплой компании.

Богородский
23 января 2025, 18:26
Подмосковные ветеринары напомнили о важности вакцинации котят
Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные ветеринары напомнили жителям о важности вакцинации котят. Процедура позволяет предотвратить развитие опасных заболеваний, которые также могут передаваться людям.

Большую роль для поддержания здоровья кошек играет вакцинация. Она позволяет предотвратить развитие опасных инфекционных заболеваний, среди которых бешенство, панлейкопения, кальцевирус и герпес. Такие прививки рекомендуют делать котятам, рассказали в региональном Минсельхзопроде.

Специалисты отметили, что дополнительно животному могут назначить вакцинацию от кошачьей лейкемии, трихофитии и других заболеваний. Кроме того, ветеринар можнт назначить другие процедуры по результатам обследования.

Котят начинают вакцинировать в возрасте восьми недель. Повторную прививку нужно сделать спустя 21-28 дней и далее - ежегодно.

Жителям также порекомендовали внимательно вести ветеринарный паспорт питомца и не допускать пропуска вакцинации.

Записаться на прием можно по телефону 7 495 668-01-25 или через \"Госуслуги\".

Животные
23 января 2025, 18:20
Врача Валентину Ковалеву торжественно проводили на заслуженный отдых в Балашихе
пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихинской больнице состоялось мероприятие, посвященное проводам на заслуженный отдых Валентины Алексеевны Ковалевой, заведующей офтальмологическим отделением филиала № 2. Торжественная церемония прошла в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», активным участником которого является Валентина Алексеевна.

Член общественного совета «Женского движения „Единой России“, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова выразила искреннюю благодарность Валентине Ковалевой за ее многолетний самоотверженный труд, преданность профессии и вклад в развитие офтальмологической службы города.

«Валентина Алексеевна - настоящий профессионал с богатым опытом и глубокими знаниями. Спасибо ей большое за то, что она делится ими с молодыми специалистами, участницами „Женского движения „Единой России“ и стала для них настоящим наставником», - отметила Наталья Алимова.

Валентина Ковалева окончила Ивановский медицинский институт, а затем ординатуру в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца. В офтальмологическое отделение Балашихинской больницы она пришла в 1972 году, а с 1982 года бессменно занимала должность заведующей отделением. Ее вклад в развитие офтальмологической помощи и забота о пациентах стали примером для новых поколений врачей.

Коллеги и молодые специалисты отметили, что Валентина Алексеевна не только профессионал высочайшего уровня, но и человек с большим сердцем. Ее трудовой путь стал вдохновением для многих молодых врачей, которые продолжают ее дело.

Больницы Врачи Балашиха

Новости по теме