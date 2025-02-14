Школьники в Можайске посетили экскурсию об истории города

Ребята узнали, что Можайск - «Город воинской славы». Это звание ему присвоили указом президента России в 2012 году. В разные века городу приходилось защищать территорию от врагов. Было время, когда его разрушили до основания, но он снова восстанавливался и развивался.

Можайск стоял на защите рубежей Москвы, но также был успешен и в мирное время в XIX веке.

«В XIX веке, например, наш город был знаменит многими мануфактурами и производствами. Хотелось передать детям знание обо всех периодах жизни родного города», - прокомментировал библиотекарь Светлана Горшилина.

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