Школьники в Лыткарине испекли пряники для бойцов СВО и помогли изготовить маскировочные сети
Акция «Неделя добрых дел» проходит по всему Подмосковью. Школьники из Лыткарина плетут маскировочные сети, готовят выпечку и пишут письма для бойцов специальной военной операции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».
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В Лыткарине акция началась с плетения маскировочных сетей. Для этого учащиеся используют станки и специальную ткань.
Продолжилась «Неделя добрых дел» написанием писем, которые в ближайшее время отправят на передовую. Дети также сделали для военных открытки и рисунки.
Финальный этап акции - кулинарный мастер-класс. Школьники с помощью глазури расписали пряники и печенье, а также научились готовить блины.