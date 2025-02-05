Школьники в Лобне присоединились к акции «Неделя Орлят России»

Особое внимание уделяется формированию у ребят любви к труду, искусству и здоровому образу жизни. На этой неделе в образовательных учреждениях города прошла «Неделя Орлят России», включающая различные тематические занятия.

Так, в рамках трека «Орленок - спортсмен» воспитанники дошкольного отделения школы № 10 изучали виды спорта, участвовали в физкультминутках и играли в дидактические игры, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Учащиеся начальных классов школы № 6 приняли участие в спортивной эстафете и создали поделки на тему «Зимние виды спорта».

Трек «Орленок - мастер» дал возможность орлятам из инженерно-технического лицея «Авиатика» проявить свои творческие способности. Ребята изготовили оригинальные поделки, развивая трудолюбие и любовь к искусству.

В рамках экологического направления «Орленок - эколог» лицеисты узнали о методах вегетативного размножения растений. На практическом занятии они посадили в мини-теплицы мяту, кориандр и подсолнечник, познакомившись с основами ухода за растениями.

Орлята школы № 1 также внесли свой вклад в экологическое воспитание: ребята изготовили кормушки для птиц и провели акцию «Синичкин день», напомнив всем о важности заботы о пернатых друзьях в зимний период.

Проект «Орлята - дошколята» помогает детям раскрыть свои таланты, развивает социальные навыки и формирует активную жизненную позицию. Лобненские педагоги отмечают, что участие в программе способствует гармоничному развитию детей и прививает им важные ценности, которые останутся с ними на всю жизнь.