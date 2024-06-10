Школьники в Лобне приняли участие в творческом историческом квесте

Дети участников СВО, подопечные центра поддержки семей и учащиеся СОШ № 10 поучаствовали в творческом квесте «Как пещера стала галереей» в «Художественной галерее». Он - часть развлекательно-познавательного цикла «Культпоход». На мероприятии побывала и глава округа.

«Было много всего интересного: ребята совершили увлекательное путешествие в далекое прошлое - и человечества, и искусства. Превратились в племя первобытных людей и под руководством мудрого вождя отправились на поиск артефактов, необходимых для „выживания“ и сразились с настоящими хищниками. Все остались очень довольны, получив массу „диких“ эмоций и знаний», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Все участники квеста создали свои рисунки, обучившись приемам наскальной живописи. Организации досуга в период летних каникул для школьников в Лобне традиционно уделяют особое внимание.

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