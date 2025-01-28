Школьники в Лобне отправили новогодние открытки в Китай

Учащиеся школы № 9, изучающие китайский язык, с большим энтузиазмом подошли к созданию открыток. Каждую из них украсили яркими рисунками и теплыми поздравлениями на русском и китайском языках. Такой творческий процесс стал не только увлекательным, но и полезным для практики изучения языка. Ранее ребята уже получили поздравительные открытки и подарки от своих сверстников из Тайаня.

«Особенно приятно, что от китайской школы мы получили замечательные подарки - прописи для наших учеников! Такой подарок не только поможет детям развивать навыки письма, но и станет прекрасным напоминанием о нашем сотрудничестве и дружбе», - поделились представители школы.

Отметим, что в школе № 9 открыт «Уголок китайской культуры», который позволяет учащимся глубже погружаться в изучение истории, культуры и языка Китая. Это пространство стало важной частью образовательного процесса, вдохновляя детей на изучение нового и укрепляя интерес к международному взаимодействию.

Такие инициативы помогают формировать у школьников понимание значимости культурного обмена и взаимного уважения между народами, а также открывают новые горизонты для развития международной дружбы.