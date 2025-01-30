Школьники в Лобне отметили китайский Новый год

Соглашение о дружбе и сотрудничестве между администрацией Лобни и городом Тайань, подписанное в прошлом году, предполагает тесное взаимодействие не только в экономической и социальной сфере, но и совместные проекты в культуре, спорте и образовании. Педагоги двух городов уже обменялись визитами, а ребята делают заметные успехи в изучении китайского языка и традиций Поднебесной.

В 2019 году китайский язык включили в программу единого государственного экзамена, и у ребят из школы № 9, благодаря интенсивной подготовке и общению с китайскими сверстниками, есть все шансы сдать его на «отлично».

С ребятами из китайского города Тайань - побратима Лобни - у школьников сложились дружеские отношения. Они переписываются и поздравляют друг друга с праздниками. К Новому году из Китая прислали подарки: специальные прописи, которые помогают развивать навыки китайского письма. В ответ ученики девятой школы отправили новогодние открытки и видеопоздравление, а также готовят посылку с русскими букварями.

О традициях праздника весны школьникам рассказывают на уроках иностранного языка и занятиях в китайском уголке, который открылся в учебном заведении в прошлом году. Специально к Новому году по восточному календарю девочки разучили китайский народный танец.